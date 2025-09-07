Filho de Arlindo Cruz cobra transparência na partilha de bens

Kauan Felipe Vieira, filho de Arlindo Cruz (1958-2025), concedeu uma entrevista ao Domingo Espetacular neste domingo (7/9), abordando um tema delicado.

Quase um mês após a morte do sambista, Kauan afirmou estar sendo excluído das conversas sobre a partilha da herança deixada pelo pai, que faleceu em decorrência de complicações causadas por um AVC sofrido em 2017.

Arlindo Cruz era casado com a empresária Babi Cruz, com quem teve dois filhos: Arlindinho e Flora Cruz. Já Kauan é fruto de um relacionamento extraconjugal do cantor.

Leia também

Relembrou teste de paternidade

Durante a entrevista, ele relembrou quando o pai reconheceu a paternidade: “Por volta de 2001 minha mãe entrou com processo de alimentos para fazer reconhecimento de paternidade, teve o teste de DNA, que é a primeira memória que eu tenho. Eu tinha por volta dos 14 anos”.

O herdeiro disse ainda que não tem acesso às informações financeiras do pai: “A gente está esperando prestação de contas. Nunca tive acesso a nada. Nenhuma informação”.

Herança de R$ 30 milhões

Segundo levantamento do Domingo Espetacular, a herança de Arlindo Cruz pode chegar a R$ 30 milhões. O advogado de Kauan, Wellington Alexandrino, destacou a necessidade de realização da partilha.

Kauan contou que buscou se informar sobre o legado do pai, mas encontrou dificuldades: “Em questão do legado do meu pai, eu procurei me inteirar mais, pedi para entrar no processo para saber como que era a situação, o que estava acontecendo. Não dá para saber tudo pela internet e eu não tenho uma proximidade tão grande a ponto deles falarem abertamente para mim”.

Babi Cruz administrava os bens

A reportagem também lembrou que o sambista deixou mais de 800 composições, que devem garantir lucros milionários aos herdeiros.

Desde 2017, após o AVC, Babi Cruz atuava como tutora legal dos bens do artista, com uma procuração que lhe dava autonomia para administrar as contas bancárias e custear os tratamentos médicos.

Contudo, segundo a advogada Letícia Peres, ouvida pelo programa, o documento perdeu validade após a morte do cantor.

“Tudo que ela fizer e receber em termos de receita desse acervo do Arlindo, ele necessariamente tem que ser depositado em juízo”, explicou uma especialista em direito autoral.

7 imagens Fechar modal. 1 de 7

Saiba detalhes da despedida de Arlindo Cruz

Instagram/Reprodução 2 de 7

Arlindo Cruz morreu aos 66 anos

Twitter/Reprodução 3 de 7

Morre o cantor Arlindo Cruz

Reprodução/Instagram 4 de 7

O cantor Arlindo Cruz.

Reprodução/Internet 5 de 7

Arlindo Cruz

Reprodução / Instagram 6 de 7

Arlindo Cruz é um dos maiores sambistas brasileiros

Reprodução/Redes sociais 7 de 7

Arlindo Cruz

Divulgação

Soube pela mídia

Kauan disse ter tomado conhecimento da partilha pela mídia: “A questão da partilha eu fiquei sabendo pela mídia, mas eu entrei em contato com meu irmão e a gente está conversando, os advogados estão conversando para resolver da melhor forma”.

O advogado de Kauan reforçou: “A verdade é uma só: o Kauan tem sido paciente, tem sido colaborativo, mas a gente não tem percebido isso da parte contrária. Esse vai ser sempre o ponto aqui. O Kauan está aberto a diálogo”.

A reportagem da Record gravou entrevistas com Babi Cruz e Flora, mas ambas pediram que suas respostas não fossem exibidas neste momento.