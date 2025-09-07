07/09/2025
Universo POP
Pabllo Vittar pula no público, não é se gurada e cai durante apresentação
João Silva dá detalhes sobre saúde de Faustão: “Prognóstico de recuperação”
Priscilla Presley é acusada por ex-sócios de influenciar morte de Elvis; ela rebate
Ana Castela fica sem palavras em entrevista ao ser questionada sobre romance com Zé Felipe: ‘Corta’
Roberta Miranda revela desentendimentos com mãe de Marília Mendonça: ‘Só pensa em dinheiro’
Zuckerberg vs. Zuckerberg: advogado processa CEO da Meta; entenda o caso
Mulher descobre traição, quebra celular e danifica moto do marido no interior do Acre; ASSISTA
Barbeiro acreano viraliza ao mostrar corte degradê feito apenas com tesoura, pente e gilete
Exclusivo: Raul Gil segue internado e sem previsão de alta
Zé Felipe posta foto de Maria Flor com chapéu “boiadeira” igual ao de Ana Castela

Filho de Arlindo Cruz cobra transparência na partilha de bens

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
filho-de-arlindo-cruz-cobra-transparencia-na-partilha-de-bens

Kauan Felipe Vieira, filho de Arlindo Cruz (1958-2025), concedeu uma entrevista ao Domingo Espetacular neste domingo (7/9), abordando um tema delicado.

Quase um mês após a morte do sambista, Kauan afirmou estar sendo excluído das conversas sobre a partilha da herança deixada pelo pai, que faleceu em decorrência de complicações causadas por um AVC sofrido em 2017.

Arlindo Cruz era casado com a empresária Babi Cruz, com quem teve dois filhos: Arlindinho e Flora Cruz. Já Kauan é fruto de um relacionamento extraconjugal do cantor.

Leia também

Relembrou teste de paternidade

Durante a entrevista, ele relembrou quando o pai reconheceu a paternidade: “Por volta de 2001 minha mãe entrou com processo de alimentos para fazer reconhecimento de paternidade, teve o teste de DNA, que é a primeira memória que eu tenho. Eu tinha por volta dos 14 anos”.

O herdeiro disse ainda que não tem acesso às informações financeiras do pai: “A gente está esperando prestação de contas. Nunca tive acesso a nada. Nenhuma informação”.

Herança de R$ 30 milhões

Segundo levantamento do Domingo Espetacular, a herança de Arlindo Cruz pode chegar a R$ 30 milhões. O advogado de Kauan, Wellington Alexandrino, destacou a necessidade de realização da partilha.

Kauan contou que buscou se informar sobre o legado do pai, mas encontrou dificuldades: “Em questão do legado do meu pai, eu procurei me inteirar mais, pedi para entrar no processo para saber como que era a situação, o que estava acontecendo. Não dá para saber tudo pela internet e eu não tenho uma proximidade tão grande a ponto deles falarem abertamente para mim”.

Babi Cruz administrava os bens

A reportagem também lembrou que o sambista deixou mais de 800 composições, que devem garantir lucros milionários aos herdeiros.

Desde 2017, após o AVC, Babi Cruz atuava como tutora legal dos bens do artista, com uma procuração que lhe dava autonomia para administrar as contas bancárias e custear os tratamentos médicos.

Contudo, segundo a advogada Letícia Peres, ouvida pelo programa, o documento perdeu validade após a morte do cantor.

“Tudo que ela fizer e receber em termos de receita desse acervo do Arlindo, ele necessariamente tem que ser depositado em juízo”, explicou uma especialista em direito autoral.

7 imagensArlindo Cruz morreu aos 66 anosMorre o cantor Arlindo CruzO cantor Arlindo Cruz.Arlindo CruzArlindo Cruz é um dos maiores sambistas brasileirosFechar modal.1 de 7

Saiba detalhes da despedida de Arlindo Cruz

Instagram/Reprodução2 de 7

Arlindo Cruz morreu aos 66 anos

Twitter/Reprodução3 de 7

Morre o cantor Arlindo Cruz

Reprodução/Instagram4 de 7

O cantor Arlindo Cruz.

Reprodução/Internet5 de 7

Arlindo Cruz

Reprodução / Instagram6 de 7

Arlindo Cruz é um dos maiores sambistas brasileiros

Reprodução/Redes sociais7 de 7

Arlindo Cruz

Divulgação

Soube pela mídia

Kauan disse ter tomado conhecimento da partilha pela mídia: “A questão da partilha eu fiquei sabendo pela mídia, mas eu entrei em contato com meu irmão e a gente está conversando, os advogados estão conversando para resolver da melhor forma”.

O advogado de Kauan reforçou: “A verdade é uma só: o Kauan tem sido paciente, tem sido colaborativo, mas a gente não tem percebido isso da parte contrária. Esse vai ser sempre o ponto aqui. O Kauan está aberto a diálogo”.

A reportagem da Record gravou entrevistas com Babi Cruz e Flora, mas ambas pediram que suas respostas não fossem exibidas neste momento.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.