Filho de Arlindo Cruz cobra transparência na partilha de bens

Kauan Felipe Vieira, filho de Arlindo Cruz (1958-2025), concedeu uma entrevista ao Domingo Espetacular neste domingo (7/9), abordando um tema delicado.
Quase um mês após a morte do sambista, Kauan afirmou estar sendo excluído das conversas sobre a partilha da herança deixada pelo pai, que faleceu em decorrência de complicações causadas por um AVC sofrido em 2017.
Arlindo Cruz era casado com a empresária Babi Cruz, com quem teve dois filhos: Arlindinho e Flora Cruz. Já Kauan é fruto de um relacionamento extraconjugal do cantor.
Leia também
-
Filho de Arlindo Cruz fará roda de samba em homenagem ao pai em SP
-
Família de Arlindo Cruz deixa cobertura onde morava com o sambista
-
Flora decide se mudar após morte do pai, Arlindo Cruz: “Sufocando”
-
Flora Cruz deixa casa dos pais após morte de Arlindo Cruz: “Sufocada”
Relembrou teste de paternidade
Durante a entrevista, ele relembrou quando o pai reconheceu a paternidade: “Por volta de 2001 minha mãe entrou com processo de alimentos para fazer reconhecimento de paternidade, teve o teste de DNA, que é a primeira memória que eu tenho. Eu tinha por volta dos 14 anos”.
O herdeiro disse ainda que não tem acesso às informações financeiras do pai: “A gente está esperando prestação de contas. Nunca tive acesso a nada. Nenhuma informação”.
Herança de R$ 30 milhões
Segundo levantamento do Domingo Espetacular, a herança de Arlindo Cruz pode chegar a R$ 30 milhões. O advogado de Kauan, Wellington Alexandrino, destacou a necessidade de realização da partilha.
Kauan contou que buscou se informar sobre o legado do pai, mas encontrou dificuldades: “Em questão do legado do meu pai, eu procurei me inteirar mais, pedi para entrar no processo para saber como que era a situação, o que estava acontecendo. Não dá para saber tudo pela internet e eu não tenho uma proximidade tão grande a ponto deles falarem abertamente para mim”.
Babi Cruz administrava os bens
A reportagem também lembrou que o sambista deixou mais de 800 composições, que devem garantir lucros milionários aos herdeiros.
Desde 2017, após o AVC, Babi Cruz atuava como tutora legal dos bens do artista, com uma procuração que lhe dava autonomia para administrar as contas bancárias e custear os tratamentos médicos.
Contudo, segundo a advogada Letícia Peres, ouvida pelo programa, o documento perdeu validade após a morte do cantor.
“Tudo que ela fizer e receber em termos de receita desse acervo do Arlindo, ele necessariamente tem que ser depositado em juízo”, explicou uma especialista em direito autoral.
7 imagensFechar modal.1 de 7
Saiba detalhes da despedida de Arlindo Cruz
Instagram/Reprodução2 de 7
Arlindo Cruz morreu aos 66 anos
Twitter/Reprodução3 de 7
Morre o cantor Arlindo Cruz
Reprodução/Instagram4 de 7
O cantor Arlindo Cruz.
Reprodução/Internet5 de 7
Arlindo Cruz
Reprodução / Instagram6 de 7
Arlindo Cruz é um dos maiores sambistas brasileiros
Reprodução/Redes sociais7 de 7
Arlindo Cruz
Divulgação
Soube pela mídia
Kauan disse ter tomado conhecimento da partilha pela mídia: “A questão da partilha eu fiquei sabendo pela mídia, mas eu entrei em contato com meu irmão e a gente está conversando, os advogados estão conversando para resolver da melhor forma”.
O advogado de Kauan reforçou: “A verdade é uma só: o Kauan tem sido paciente, tem sido colaborativo, mas a gente não tem percebido isso da parte contrária. Esse vai ser sempre o ponto aqui. O Kauan está aberto a diálogo”.
A reportagem da Record gravou entrevistas com Babi Cruz e Flora, mas ambas pediram que suas respostas não fossem exibidas neste momento.