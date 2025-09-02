Fim de relacionamento termina em violência: mulher esfaqueia companheira no Taquari, em Rio Branco

Uma discussão por conta do fim de um relacionamento terminou em tentativa de homicídio na manhã desta terça-feira (2), no bairro Taquari, Segundo Distrito de Rio Branco. Dieyne Araújo do Nascimento, de 40 anos, foi ferida a golpes de faca pela própria companheira dentro de casa, na Rua Baguari.

Segundo a Polícia Militar, as duas ingeriam bebida alcoólica quando Dieyne anunciou a separação. A decisão gerou uma discussão, e a agressora, irritada, pegou um canivete e desferiu três golpes contra a vítima, atingindo a mão, o antebraço e a perna. Após o ataque, a suspeita fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma equipe de suporte básico. A vítima recebeu os primeiros cuidados e foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco. O estado de saúde dela é estável.

Durante buscas na região, policiais militares conseguiram localizar e prender a autora do crime. Apesar da gravidade do caso, Dieyne informou à polícia que não pretende representar criminalmente contra a companheira, mas solicitará uma medida protetiva.

A ocorrência será investigada pela Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Polícia Civil e, em seguida, encaminhada à Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).