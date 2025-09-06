Final da Copa do Nordeste: Bahia não perde em casa há quatro meses

A Copa do Nordeste vai conhecer o campeão da edição de 2025 neste sábado (6/9). Às 17h30 (horário de Brasília), Bahia e Confiança se enfrentam na Arena Fonte Nova, pela partida de volta da final. No jogo de ida, o Tricolor de Aço venceu por 4 a 1, fora de casa.

Além do placar elástico, o Bahia tem como trunfo jogar dentro de casa, onde é praticamente imbatível. Confira números e também as odds do confronto.

Quem vai vencer a partida?

A Betnacional, uma das maiores casas de apostas do Brasil, aponta um favoritismo muito grande ao Bahia.

E dentro de casa, a equipe comandada por Rogério Ceni é praticamente imbatível.

Em 32 jogos como mandante, foram 23 vitórias, seis empates e apenas três derrotas.

O Bahia está há quatro meses sem perder na Fonte Nova. A última derrota dentro de casa foi no dia 7 de maio, quando perdeu para o Nacional, do Uruguai, na fase de grupos da Libertadores, por 3 a 1.

Desde então, foram 11 vitórias e dois empates. Nas últimas cinco partidas, foram quatro vitórias e um empate.

Veja os últimos cinco jogos do Bahia em casa

28/8/2025 – Bahia 1×0 Fluminense – Quartas de final Copa do Brasil

24/8/2025 – Bahia 2×0 Santos – Campeonato Brasileiro

20/8/2025 – Bahia 1×0 Ceará – Semifinal Copa do Nordeste

9/8/2025 – Bahia 3×3 Fluminense – Campeonato Brasileiro

30/7/2025 – Bahia 3×2 Retrô – Oitavas de final Copa do Brasil

Confiança vai conseguir reverter o placar?

Para tentar levar a decisão para a cobrança de pênaltis, o Confiança precisa vencer o Bahia por três gols de diferença.

E segundo a Betnacional, os placares de 3 a 0 e 4 a 1 para a equipe sergipana são muito difíceis de serem conseguidos.

A odd 100.00 indica que se você apostar R$ 10 e Gigante Azulino conseguir fazer 3 a o ou 4 a 1, o retorno será de R$ 1.000,00.

Para se ter uma ideia, nunca na história da Copa do Nordeste um time conseguiu reverter uma vantagem de três gols em qualquer fase mata-mata do torneio.

Com isso, o Bahia está muito perto de conquistar o quinto título da competição na história.

Os dois times vão marcar?

Caso você queira explorar outros mercados, o ambos marcam pode ser uma boa possibilidade.

Na partida de ida, o Confiança conseguiu balançar as redes diante do Bahia.

E nos últimos cinco jogos do Tricolor de Aço, em dois deles os adversários fizeram pelo menos um gol.

Como chegam as equipes

No primeiro jogo da decisão da Copa do Nordeste, disputado na Arena Batistão, o Bahia não deu chances ao Confiança e venceu por 4 a 1.

Logo no primeiro tempo, Lucho Rodriguez e Willian José marcaram para o Esquadrão.

Ronald Camarão diminuiu para o Gigante Azulino, mas Rodrigo Nestor e Rezende ampliaram o triunfo do Tricolor de Aço.

Onde assistir Bahia x Confiança

A partida entre Bahia e Confiança, pela volta da final da Copa do Nordeste, terá transmissão do SBT Nordeste (TV aberta), da ESPN (TV fechada), do Disney+ (streaming) e do Premiere (pay-per-view).