Final da Série D: saiba como foi o jogo entre Santa Cruz-PE x Barra-SC

Neste sábado (27/9), aconteceu a partida de ida da grande final do Brasileirão Série D Will Bank. A decisão teve transmissão ao vivo e com imagens, pelo canal do Metrópoles no YouTube. O Barra-SC venceu o Santa Cruz-PE por 2 x 1, com gols de Renan Bernabé e Elvinho. Renato marcou para o clube pernambucano.

Com a rodada de ida final finalizada, o time de Santa Catarina leva a vantagem para o segundo jogo contra o clube pernambucano. Confira como foi o primeiro duelo em busca do título de campeão da Série D:

Santa Cruz-PE 1 x 2 Barra-SC

A primeira etapa foi equilibrada, com bons momentos para os dois times. Mas, na maior parte do jogo, as equipes se mantinham travadas, com as duas defesas bem fechadas. A melhor chance antes da abertura do placar foi com Willian Júnior, que colocou Geovany para acertar a trave.

Quando a partida se encaminhava para os 15 minutos, Geovany encontrou Renato na grande área. O jogador, que já foi brilhante em alguns momentos pela Cobra Coral, cabeceou firme e Ewerton tentou tirar fazendo o movimento de colher, mas só encostou e não evitou o gol do Santa Cruz-PE e o placar foi aberto em Recife.

A partir daí, o time Tricolor recuou um pouco e convidou os catarinenses para o seu campo. Um erro na saída de bola foi fatal para que Elvinho cortasse para dentro e batesse firme no cantinho. Bola na bochecha da rede, sem que Rokenedy pudesse evitar o 1 x 1 ainda no primeiro tempo.

Na segunda etapa, o desespero no Santa Cruz-PE se lançou ao ataque para tentar fazer o gol de uma possível vantagem, mas o time acertava muito pouco.

Aos 16 minutos da segunda etapa, o Pescador foi fatal. Henrique Freitas apareceu na direita e conseguiu cruzar na primeira trave. O artilheiro Renan Bernabé, agora com nove gols, se antecipou à marcação e tocou para dentro do gol: 2 x 1 para o Barra-SC.

Marcelo Cabo tentou fazer trocas para melhorar a atuação do Santa Cruz-PE na reta final, mas teve muito efeito. O mandante se esforçou até o fim, mas não conseguiu superar o goleiro Ewerton e saiu com a derrotap para o Barra-SC na primeira partida da final.

