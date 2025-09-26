“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista

26/09/2025
Durante o evento em que o skatista Sandro Dias, conhecido como Mineirinho, quebrou o recorde mundial ao descer uma megarrampa de 70 metros em Porto Alegre, uma entrevista acabou roubando a cena.

Um repórter da RBS TV, afiliada da Rede Globo, perguntou a uma garotinha presente nos arredores do prédio de 21 andares o que ela sentiu ao assistir a descida do atleta. A resposta inesperada chamou a atenção:
“Fiquei feliz por matar aula e vir aqui ver”.

Enquanto isso, Mineirinho quebrava o recorde mundial descendo megarrampa de 70 metros/Foto: Cedida

O jornalista reagiu rindo e comentou: “Só hoje”. A menina, no entanto, justificou sua ausência: “Só faltei porque tenho notas boas”. A espontaneidade da estudante rapidamente viralizou nas redes sociais, gerando milhares de compartilhamentos e comentários divertidos.

Enquanto isso, Mineirinho conquistava o público e entrava para a história do skate mundial. As descidas começaram aos 30 metros, e ao atingir 65 metros, o skatista estabeleceu o recorde mundial, encerrando o evento com uma descida ainda maior, de 70 metros, em Porto Alegre.

A combinação da audácia de Mineirinho e da sinceridade da garotinha garantiu um momento que ficará marcado tanto pelo esporte quanto pelo humor do público presente.

