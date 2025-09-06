06/09/2025
Universo POP
Priscilla Presley é acusada por ex-sócios de influenciar morte de Elvis; ela rebate
Ana Castela fica sem palavras em entrevista ao ser questionada sobre romance com Zé Felipe: ‘Corta’
Roberta Miranda revela desentendimentos com mãe de Marília Mendonça: ‘Só pensa em dinheiro’
Zuckerberg vs. Zuckerberg: advogado processa CEO da Meta; entenda o caso
Exclusivo: Raul Gil segue internado e sem previsão de alta
Zé Felipe posta foto de Maria Flor com chapéu “boiadeira” igual ao de Ana Castela
Ex-atriz da Globo é resgatada em situação de abandono em apartamento no sul do país
Paolla Oliveira diz ter “valores diferentes” de Virginia Fonseca e evita rivalidade na Grande Rio
Quem é Carlo Acutis, o “influencer de Deus” que será canonizado no domingo
“Dona Ruth só pensa em dinheiro”, dispara Roberta Miranda

Fit! Chef ensina receita de bolinho de chuva sem glúten e sem açúcar

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Quem nunca se rendeu a um bolinho de chuva em dias nublados, com gosto de infância e cheiro de casa de vó? Agora imagine poder reviver essa memória afetiva sem sair da linha saudável. Foi pensando nisso que o chef Marcelo Horta, especialista em alimentação saudável e inclusiva, desenvolveu uma versão fit do tradicional bolinho de chuva — e compartilhou a receita com exclusividade ao Metrópoles.

Leia também

“Um dos meus prazeres na cozinha é resgatar os sabores afetivos da infância, aqueles que aquecem o coração, mas em versões mais saudáveis e inclusivas. É totalmente possível preparar um bolo, um pão de queijo ou uma sobremesa sem glúten, sem açúcar e sem leite, mantendo o sabor que nos conecta com as boas memórias”, afirma o chef. Segundo ele, a proposta é mostrar que uma alimentação equilibrada não precisa ser sinônimo de sacrifício, e sim de reconexão com o que há de mais verdadeiro na comida.

Receita – Bolinho de chuva com banana e chia

Rendimento: 12 unidades

Ingredientes

  • 3 bananas bem maduras (o chef indica a prata)
  • 1 ovo
  • 1 xícara do meu mix de farinhas sem glúten (receita abaixo)
  • 1 xícara de adoçante
  • 1 colher de chá de baunilha
  • 2 colheres de sopa de chia
  • 1 pitada de canela
  • 1 colher de sobremesa de fermento químico
  • Óleo para fritar (mas pode fazer assado em forminhas estilo petit gâteau)
  • Adoçante em pó para envolver os bolinhos
  • Opcional: canela em pó para finalizar

Modo de preparo:

  1. Amasse a banana e misture com o ovo
  2. Misture as farinhas e a chia
  3. Leve para fritar no óleo
  4. Finalize com adoçante em pó
  5. Opcional: canela em pó para finalizar

Para cada 1kg de mix sem glúten, você vai precisar de:

  • 500g de farinha de arroz
  • 350g de fécula de batata
  • 140g de polvilho doce
  • 10g de goma xantana

 

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.