Fit! Chef ensina receita de bolinho de chuva sem glúten e sem açúcar

Quem nunca se rendeu a um bolinho de chuva em dias nublados, com gosto de infância e cheiro de casa de vó? Agora imagine poder reviver essa memória afetiva sem sair da linha saudável. Foi pensando nisso que o chef Marcelo Horta, especialista em alimentação saudável e inclusiva, desenvolveu uma versão fit do tradicional bolinho de chuva — e compartilhou a receita com exclusividade ao Metrópoles.
Leia também
-
Bolinho de chuva tem gostinho de “casa de avó”; aprenda a receita
-
Bolinho de chuchu: aprenda receita bem temperadinha e saborosa
-
Aprenda a fazer um bolinho de bacalhau bem crocante para a Páscoa
-
Veja receita de bolinho de iogurte molhadinho e cremoso na air fryer
“Um dos meus prazeres na cozinha é resgatar os sabores afetivos da infância, aqueles que aquecem o coração, mas em versões mais saudáveis e inclusivas. É totalmente possível preparar um bolo, um pão de queijo ou uma sobremesa sem glúten, sem açúcar e sem leite, mantendo o sabor que nos conecta com as boas memórias”, afirma o chef. Segundo ele, a proposta é mostrar que uma alimentação equilibrada não precisa ser sinônimo de sacrifício, e sim de reconexão com o que há de mais verdadeiro na comida.
Receita – Bolinho de chuva com banana e chia
Rendimento: 12 unidades
Ingredientes
- 3 bananas bem maduras (o chef indica a prata)
- 1 ovo
- 1 xícara do meu mix de farinhas sem glúten (receita abaixo)
- 1 xícara de adoçante
- 1 colher de chá de baunilha
- 2 colheres de sopa de chia
- 1 pitada de canela
- 1 colher de sobremesa de fermento químico
- Óleo para fritar (mas pode fazer assado em forminhas estilo petit gâteau)
- Adoçante em pó para envolver os bolinhos
- Opcional: canela em pó para finalizar
Modo de preparo:
- Amasse a banana e misture com o ovo
- Misture as farinhas e a chia
- Leve para fritar no óleo
- Finalize com adoçante em pó
- Opcional: canela em pó para finalizar
Para cada 1kg de mix sem glúten, você vai precisar de:
- 500g de farinha de arroz
- 350g de fécula de batata
- 140g de polvilho doce
- 10g de goma xantana