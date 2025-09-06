Fit! Chef ensina receita de bolinho de chuva sem glúten e sem açúcar

Quem nunca se rendeu a um bolinho de chuva em dias nublados, com gosto de infância e cheiro de casa de vó? Agora imagine poder reviver essa memória afetiva sem sair da linha saudável. Foi pensando nisso que o chef Marcelo Horta, especialista em alimentação saudável e inclusiva, desenvolveu uma versão fit do tradicional bolinho de chuva — e compartilhou a receita com exclusividade ao Metrópoles.

“Um dos meus prazeres na cozinha é resgatar os sabores afetivos da infância, aqueles que aquecem o coração, mas em versões mais saudáveis e inclusivas. É totalmente possível preparar um bolo, um pão de queijo ou uma sobremesa sem glúten, sem açúcar e sem leite, mantendo o sabor que nos conecta com as boas memórias”, afirma o chef. Segundo ele, a proposta é mostrar que uma alimentação equilibrada não precisa ser sinônimo de sacrifício, e sim de reconexão com o que há de mais verdadeiro na comida.

Receita – Bolinho de chuva com banana e chia

Rendimento: 12 unidades

Ingredientes

3 bananas bem maduras (o chef indica a prata)

1 ovo

1 xícara do meu mix de farinhas sem glúten (receita abaixo)

1 xícara de adoçante

1 colher de chá de baunilha

2 colheres de sopa de chia

1 pitada de canela

1 colher de sobremesa de fermento químico

Óleo para fritar (mas pode fazer assado em forminhas estilo petit gâteau)

Adoçante em pó para envolver os bolinhos

Opcional: canela em pó para finalizar

Modo de preparo:

Amasse a banana e misture com o ovo Misture as farinhas e a chia Leve para fritar no óleo Finalize com adoçante em pó Opcional: canela em pó para finalizar

Para cada 1kg de mix sem glúten, você vai precisar de: