Flávio Bolsonaro diz que STF entregará “cabeça” de Moraes na bandeja

Rio de Janeiro — O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) afirmou que os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) vão entregar a cabeça de Alexandre de Moraes em uma bandeja aos brasileiros, sob o argumento de que ele “foi longe demais”. Ele chegou a dizer que Moraes é “psicopata” e os demais magistrados “são pessoas normais”.

A fala foi feita em ato no 7 de Setembro, em Copacabana, em meio a uma semana decisiva no julgamento do ex-presidente. A Corte deve finalizar a análise do caso e decidir se Bolsonaro é culpado ou não pela tentativa de golpe. A expectativa é de que os ministros do STF concluam a análise do caso na próxima sexta-feira (12/9).

“O próprio Supremo vai dar a cabeça de Alexandre de Moraes na bandeja para o povo brasileiro porque ele foi longe demais. E eles [ministros do STF] sabem disso. Todos no Supremo sabem que Alexandre de Moraes foi longe demais. Todos no Supremo sabem que Bolsonaro é inocente”, disse o filho 01 do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Bolsonaro é um dos oito réus que estão sendo julgados desde a semana passada pela Primeira Turma do STF por suposta tentativa de golpe de Estado e de abolição do Estado Democrático de Direito.

Flávio chama Moraes de psicopata

Ao discursar para apoiadores, Flávio disse que Moraes tem “traços de psicopatia”, enquanto os demais ministros do Supremo “são pessoas normais” que vão largar a mão do magistrado, que é relator do caso da tentativa de golpe.

“Eu fico impressionado como ele tem traços de psicopatia. Porque uma pessoa que não liga para a própria família, como Alexandre de Moraes parece não ligar, não pode ser uma pessoa normal”, alegou o filho 01.

Segundo o senador, o magistrado comanda “uma perseguição covarde e absurda” contra Bolsonaro na Suprema Corte. E, por esse motivo, Flávio disse acreditar que os colegas de Moraes “vão largar a mão” dele em algum momento.

“Os outros ministros do Supremo, que eu acredito que são pessoas normais, em algum momento, que eu espero que seja rápido, vão largar a mão de Alexandre de Moraes.”

Pedido de anistia

Em outro momento do discurso, Flávio afirmou que a oposição vai apresentar um projeto de anistia para os envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de Janeiro. De acordo com ele, o texto também contemplará Bolsonaro.

“O texto que nós vamos apresentar para que seja aprovado na Câmara e depois no Senado vai ser para anistiar todos aqueles perseguidos para que não sofram nenhuma sanção penal, civil, administrativa e eleitoral desde a inauguração desse inquérito das fake news. Nós não vamos admitir uma anistia que não atenda também o presidente Bolsonaro”, frisou.

Mais cedo, Flávio disse ao Metrópoles que aguarda o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), pautar a votação da anistia, como prometido na eleição para a presidência da Casa Alta.