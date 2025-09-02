Fornecimento de água é interrompido em parte de cidade do interior

O Serviço de Água e Esgoto do Acre (Saneacre) informou a suspensão temporária do fornecimento de água no bairro Remanso, em Cruzeiro do Sul, nesta terça-feira (2).

A Saneacre acompanha a situação e afirmou que o serviço será restabelecido assim que possível /Foto: Diego Silva/Secom

De acordo com o órgão, a interrupção foi necessária por medida de segurança devido à abertura de uma rua realizada pela prefeitura, que atinge a passagem da adutora de distribuição.

Ainda não há previsão para a normalização do abastecimento. A Saneacre acompanha a situação e afirmou que o serviço será restabelecido assim que possível.

