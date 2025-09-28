Fortuna de Trump quase dobra em um ano: de onde vêm os US$ 7,3 bilhões do presidente dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quase dobrou sua fortuna em apenas um ano, segundo o ranking de bilionários da revista Forbes. O patrimônio passou de US$ 3,9 bilhões em 2024 para os atuais US$ 7,3 bilhões (cerca de R$ 39 bilhões), uma valorização de 87%.
As criptomoedas foram o principal motor dessa disparada. De acordo com a Forbes, os negócios de Trump no setor, antes parados, ganharam força após sua vitória nas eleições, acrescentando cerca de US$ 2 bilhões à sua fortuna.
Além disso, o 47º presidente dos EUA aumentou seu patrimônio em US$ 500 milhões após sua equipe jurídica derrubar uma condenação de meio bilhão de dólares em um caso civil de fraude em Nova York.
E não para por aí: o negócio de licenciamento de Trump, que antes estava estagnado, disparou em US$ 400 milhões. Esse salto, segundo a Forbes, ocorreu enquanto empreendedores estrangeiros competem pela oportunidade de fechar negócios com um presidente dos EUA.
“Com a maior parte do segundo mandato de Trump ainda pela frente, o que se espera é que mais bilhões surjam no caminho dele”, projeta a revista.
Os dados históricos indicam que o presidente passou por altos e baixos em seu patrimônio. Jamais houve, no entanto, um aumento tão expressivo quanto o registrado em 2025.
Veja abaixo a divisão da fortuna do presidente dos EUA, segundo a Forbes.
Criptomoedas e ativos líquidos: US$ 2,4 bilhões
Ativos líquidos
Valor líquido: US$ 1,1 bilhão
De acordo com a Forbes, o presidente apresenta alta liquidez — ou seja, facilidade para transformar ativos em dinheiro — tendo arrecadado centenas de milhões com a venda de criptomoedas.
Esses recursos se somaram ao montante que ele já havia acumulado com a venda de seu hotel em Washington, D.C., e o refinanciamento de um complexo de escritórios em San Francisco.
Valor líquido: US$ 709 milhões
Trump lançou uma memecoin poucos dias antes do início de seu segundo mandato, aproveitando a repercussão em torno de sua posse. Parte dessas moedas agora é liberada diariamente. Conforme mostrou o g1, o ativo digital disparou nos primeiros dias. Depois, no entanto, perdeu força.
Tokens da World Liberty Financial
Valor líquido: US$ 338 milhões
O WLF, principal projeto de criptomoeda da família Trump, teve um começo conturbado, mas melhorou após a vitória dele nas eleições do ano passado. Ao todo, compradores adquiriram mais de US$ 1 bilhão em tokens.
Segundo a Forbes, a família do presidente reteve parte dos ativos. A revista, no entanto, desconsiderou esses valores por estarem sujeitos a um período de lock-up — uma determinação de mercado que impede que sejam vendidos ou movimentados imediatamente.
Negócios em Stablecoin
Valor líquido: US$ 235 milhões
O World Liberty Financial lançou também uma stablecoin — uma moeda digital lastreada em ativos seguros — atrelada ao dólar, permitindo que as pessoas realizem transações em criptomoedas com volatilidade limitada.
Uma empresa criada pelo presidente dos Emirados Árabes Unidos apoiou o empreendimento de Trump, comprometendo-se a investir US$ 2 bilhões em uma grande exchange de criptomoedas, utilizando o USD1 como base para a operação, lembra a Forbes.
Valor líquido: US$ 12 milhões
Uma empresa de capital aberto chamada Alt5 adquiriu um pacote de tokens da WLF em agosto de 2025. O acordo rendeu à família Trump uma quantia significativa e garantiu ao World Liberty uma pequena participação na Alt5, diz a revista.
Empresa controladora da Truth Social: US$ 2 bilhões
Segundo a Forbes, a mídia social de Trump gerou vendas de US$ 3,6 milhões em 2024 e registrou um prejuízo líquido de US$ 401 milhões. A receita caiu 12% em um ano, mesmo com Trump dominando a maioria das notícias da Truth Social.
Ainda assim, investidores fãs de Trump mantiveram o preço das ações a “níveis surpreendentes”. “As ações perderam mais da metade do valor, mas isso ainda deixa o presidente com uma posição bilionária”, apontou a revista.
Clubes de golfe e resorts: US$ 1,3 bilhão
Clubes de golfe nos EUA
Valor total: US$ 596 milhões
Segundo a Forbes, o presidente dos EUA tem 10 campos em seis estados, e os negócios em torno do golfe decolaram depois que ele deixou a Casa Branca pela primeira vez. O lucro operacional estimado de seus clubes saltou de US$ 19 milhões em 2020 para US$ 66 milhões em 2024.
Mar-a-Lago
Valor total: US$ 490 milhões
O clube privado em Palm Beach, na Flórida, se beneficiou da política mais do que qualquer outra propriedade, afirmou a Forbes.
Trump National Doral Miami
Valor total: US$ 390 milhões
O resort de golfe na Flórida perdeu boa parte de sua clientela depois que Trump entrou para a política, o que quase levou o negócio à falência.
Clientes novos, no entanto, deram fôlego após a pandemia de Covid-19, elevando o lucro estimado para US$ 25 milhões — o dobro do melhor ano durante o primeiro mandato de Trump, de acordo com a Forbes.
Valor total: US$ 118 milhões
Trump possui dois resorts de golfe na Escócia e um na Irlanda. A Trump Organization chegou a declarar perdas de mais de US$ 100 milhões, mas os negócios melhoraram recentemente, informou a revista norte-americana.
Investimentos imobiliários: US$ 1,2 bilhão
6 East 57th Street
Valor total: US$ 148 milhões
O presidente dos EUA tem, no endereço, dois contratos de arrendamento de lojas comerciais, válidos até 2079 e 2094.
1290 Avenue of the Americas
Valor total: US$ 1,4 bilhão
Trump possui 30% de participação em escritórios e lojas na avenida localizada em Nova York.
555 California Street
Valor total: US$ 1,6 bilhão
O republicano é dono de 30% de um complexo de três prédios na importante rua de São Francisco, na Califórnia.
Trump Tower
Valor total: US$ 215 milhões
O presidente dos EUA é dono de escritórios e lojas no famoso prédio de Nova York, segundo a Forbes.
Além desses empreendimentos, o republicano também possui:
- Quatro casas na Flórida: US$ 92 milhões
- Cobertura na Trump Tower:US$ 50 milhões
- Lotes residenciais: US$ 45 milhões
- Trump Winery: US$ 44 milhões
- Trump International Hotel & Tower Chicago (lojas e partes de residências): US$ 77 milhões
- Trump Parc/Trump Parc East (apartamentos e parte de lojas): US$ 27 milhões
- Seven Springs: US$ 30 milhões
- Trump World Tower (área comercial e parte residencial): US$ 20 milhões
- Trump Plaza (unidades em cooperativa, lojas e parte residencial): US$ 18 milhões
- Entre outros empreendimentos imobiliários.
Outros ativos: US$ 120 milhões
Negócio de licenciamento e gestão de Trump
Valor total: US$ 501 milhões
Segundo a Forbes, o negócio de licenciamento de Trump — ou seja, ligado à imagem do presidente — explodiu em 2024, quando ele voltou à Casa Branca, provando que sua marca continua forte.
Em ativos, também estão:
- Aeronaves (um helicóptero e um avião): US$ 11 milhões
- Empréstimos para os filhos: US$ 5 milhões
- Pensões: US$ 2 milhões