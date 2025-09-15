FOTOS: Rodrigo Marques reúne mais de 500 pessoas em noite de stand-up em Rio Branco

A comédia tomou conta do Gran Reserva, em Rio Branco, na noite do último domingo (14), com a apresentação do comediante Rodrigo Marques. O show reuniu mais de 500 pessoas e marcou o aguardado retorno do humorista ao Acre, após seis anos sem se apresentar no estado.

O evento contou com abertura dos comediantes locais Rafael Barbosa e Geovany Calegário e foi organizado pela Caça Risadas Produções, responsável por trazer grandes nomes da comédia ao Acre.

O sucesso de público confirma a força do stand-up na região e o carinho dos acreanos pelo artista, que já declarou ter um vínculo especial com a plateia local.

📸 Confira na galeria as fotos da noite que marcou o retorno de Rodrigo Marques ao Acre.