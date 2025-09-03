Frei Renan Barros passará por apendicectomia no Hospital Santa Juliana: ‘Peço orações de todos’

O frei Renan Barros, da Igreja Católica, informou nesta quarta-feira (3) que passará por uma cirurgia de apendicite no Hospital Santa Juliana, em Rio Branco. O religioso utilizou as redes sociais para comunicar os fiéis e pediu orações pela sua recuperação.

“Como surpresa, vou precisar fazer uma cirurgia de apendicite. Já estou no apartamento aguardando a cirurgia. Peço orações de todos para que o Senhor Jesus conduza, que seja uma boa cirurgia e que eu tenha uma boa recuperação”, declarou o frei.

A apendicite é uma inflamação do apêndice, pequeno órgão localizado no início do intestino grosso. O tratamento indicado é a cirurgia de retirada, chamada apendicectomia, que costuma ser realizada com urgência, já que a inflamação pode evoluir para ruptura e causar complicações graves, como a peritonite.

Frei Renan segue em observação no hospital enquanto aguarda o procedimento cirúrgico. Fiéis de diferentes comunidades católicas manifestaram mensagens de apoio e oração pela saúde do religioso.