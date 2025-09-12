Gabriel Boric elogia democracia do Brasil após condenação de Bolsonaro

O presidente do Chile, Gabriel Boric, se manifestou nessa quinta-feira (11/9) sobre a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Em publicação nas redes sociais, Boric elogiou a democracia brasileira, que, segundo ele, resistiu a uma intenção de golpe de Estado e, agora, julga e condena seus responsáveis.
“Meus respeitos à democracia brasileira que resistiu a uma intenção de golpe de Estado e hoje julga e condena seus responsáveis. Trataram de destruí-la e hoje termina fortalecida. Democracia sempre.”
A manifestação de Boric reforça o clima de cooperação e harmonia nas relações bilaterais entre Brasil e Chile, que se intensificaram nos últimos anos.
5 imagensFechar modal.1 de 5
Ricardo Stuckert / PR2 de 5
Ricardo Stuckert / PR3 de 5
VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto4 de 5
O presidente do Chile, Gabriel Boric
Vinícius Schmidt/Metrópoles5 de 5
Presidente do Chile, Gabriel Boric, chegou na noite de sábado (16/11)
Alex Ferro/G20
Condenação de Bolsonaro
A fala ocorre logo após a Primeira Turma do STF condenar Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Do total, 24 anos da pena deverão ser cumpridos em regime fechado. A decisão histórica marcou a primeira vez em que um ex-presidente brasileiro foi condenado por crimes contra a democracia.
Leia também
-
Bolsonaro condenado a 27 anos pelo STF. O que acontece agora?
-
STF pede retirada de patente de Bolsonaro e generais condenados
-
Lula tem jantar marcado com Boric antes de evento sobre democracia
-
Presidente do Chile, Boric, visita STF e se reúne com ministros. Vídeo
O relator do caso, ministro Alexandre de Moraes, propôs a pena de 27 anos e três meses, composta por 24 anos e 9 meses de prisão, 2 anos e 6 meses de reclusão e 124 dias-multa. O ministro Flávio Dino acompanhou o relator, mas sugeriu a aplicação de 124 dias-multa equivalentes a dois salários mínimos cada, proposta acatada por Moraes.
Os ministros Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, presidente da Turma, também seguiram o relator. Somente Luiz Fux divergiu, votando pela absolvição de Bolsonaro em todos os crimes, e por isso não participou da dosimetria da pena.
Com isso, a condenação foi fechada por 4 votos a 1, confirmando a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) por crimes, como: organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, além de dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.