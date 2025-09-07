Gabriel Martinelli diz que não teme, mas que a altitude “atrapalha”

O Brasil se prepara para o último jogo das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. A partida derradeira será contra a Bolívia, no Estádio Municipal de El Alto. Já classificada, a Amarelinha joga para manter a vice-liderança na tabela.

Neste domingo (7/9), Gabriel Martinelli concedeu entrevista coletiva e comentou sobre o duelo. O atacante disse não se preocupar com a altitude de 4.000 m, mas admitiu que a situação atrapalha.

Estêvão comemora seu primeiro gol pela Seleção

João Pedro na fisputa da bola

Raphinha

Richarlison – atacante da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira já está classificada para a Copa do Mundo. A partida contra a Bolívia, que marca o fim das eliminatórias sul-americanas, acontece na próxima terça-feira (9/9), às 20h30.

Este será o quarto jogo de Carlo Ancelotti no comando do Brasil. Até o momento, foram duas vitórias e um empate, com quatro gols marcados e nenhum sofrido.