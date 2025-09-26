Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos

A cantora Gal Costa, que faria 80 anos nesta sexta-feira (26), ganhou homenagens de diversos artistas nas redes sociais. Nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Bethânia compartilharam declarações e lamentaram a saudade da amiga.

Milton Nascimento também resgatou um registro para exaltá-la. Um dos ícones da MPB, Gal Costa morreu em novembro de 2022, aos 77 anos.

Já o filho da cantora, Gabriel Costa, fez uma carta aberta em memória da mãe. “Mãe, hoje você estaria fazendo 80 anos de vida, uma data muito importante, especial e única. Queria poder passar ela com você, mas como sei que isso não é possível, escrevo essa carta aberta para você saber que sinto muito sua falta e que sou muito feliz por ter conseguido viver todos esses anos, meses e dias com você”, disse ele.

Gabriel Costa completou: “Eu agradeço do fundo do meu coração por ter sido quem você foi e por ter sido minha mãe. Não só eu, mas um monte de gente vai manter seu legado vivo e firme. Você não será esquecida nunca, pode ter certeza. Eu te amo!”.

Veja famosos que homenagearam Gal Costa:

Milton Nascimento

“Hoje a minha amada Gal Costa completaria 80 anos. Que falta ela faz por aqui. Eterna saudade”, escreveu Milton Nascimento.

Caetano Veloso

Caetano Veloso compartilhou um texto e lamentou a saudade da amiga. “Hoje Gal completaria 80 anos. A mais doce dentre os bárbaros merece uma celebração maior do que o Brasil pôde produzir diante do susto que foi sua morte. De minha parte, nunca vou esquecer o dia em que a ouvi cantar pela primeira vez, na Bahia, logo antes da metade dos anos 1960”, escreveu.

“Era fidelidade absoluta a João Gilberto. Encarnou o tropicalismo por ser assim radical. João e Tom atestaram.”, finalizou.

Gilberto Gil

O cantor Gilberto Gil também relembrou a amizade com Gal Costa e publicou um vídeo reunindo momentos ao lado dela. “80 anos de Gaúcha, que está para sempre em nossos corações. Viva, Gal Costa”, escreveu.

Maria Bethânia

“Sonho meu! Gal para sempre! Registro do show do dia 01/05/1979, em comemoração ao dia do trabalhador. “Sonho meu” (Dona Ivone Lara e Délcio Carvalho) foi gravada Bethânia no disco “Álibi” (1978) com participação de Gal Costa e foi um imenso sucesso”, escreveu Maria Bethânia.