Galinhas gigantes invadem Rio Branco e vandalizam ônibus em jornal satírico criado por alunos da Ufac

Os exemplares do jornal podem ser encontrados espalhados nos murais da instituição

Alunos da Universidade Federal do Acre (Ufac) chamaram atenção nos murais da instituição com a distribuição de um jornal cômico intitulado Jornal Capiacre. A publicação viralizou nas redes sociais, com uma publicação que mostra a instituição sendo atacada por uma galinha gigante.

O jornal chamou atenção dos estudantes da universidade/Foto: Reprodução

A capa do jornal estampou uma reportagem sobre as aves de tamanho desproporcional, que teriam invadido a capital acreana e causado a paralisação do transporte público. Segundo a matéria, publicada de forma satírica, “Na madrugada do dia 10 de setembro, um grupo de galinhas gigantes invadiu a capital acreana e destruiu dezenas de ônibus, por isso o transporte público está suspenso por tempo indefinido”. A publicação ainda trazia uma fotografia humorística da fachada da Ufac com uma galinha gigante ao fundo.

Os exemplares do jornal podem ser encontrados espalhados nos murais da instituição.

