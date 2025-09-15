Galinhas gigantes invadem Rio Branco e vandalizam ônibus em jornal satírico criado por alunos da Ufac

Alunos da Universidade Federal do Acre (Ufac) chamaram atenção nos murais da instituição com a distribuição de um jornal cômico intitulado Jornal Capiacre. A publicação viralizou nas redes sociais, com uma publicação que mostra a instituição sendo atacada por uma galinha gigante.

A capa do jornal estampou uma reportagem sobre as aves de tamanho desproporcional, que teriam invadido a capital acreana e causado a paralisação do transporte público. Segundo a matéria, publicada de forma satírica, “Na madrugada do dia 10 de setembro, um grupo de galinhas gigantes invadiu a capital acreana e destruiu dezenas de ônibus, por isso o transporte público está suspenso por tempo indefinido”. A publicação ainda trazia uma fotografia humorística da fachada da Ufac com uma galinha gigante ao fundo.

Os exemplares do jornal podem ser encontrados espalhados nos murais da instituição.