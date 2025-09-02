Gêmeas siamesas Abby e Brittany aparecem com bebê e levantam rumores de maternidade

Um ano após o casamento de Abby, irmãs foram vistas em escola de Minnesota segurando bebê conforto; publicação reacendeu debate sobre gravidez

As gêmeas siamesas Abby e Brittany Hensel, de 35 anos, voltaram a chamar atenção após compartilharem registros raros com um bebê em suas redes sociais. Na última semana, elas foram vistas chegando à escola de Minnesota onde trabalham, acompanhadas de uma mulher e carregando um bebê conforto.

@abbyandbrittanyhensel/TikTok/Reprodução

Na legenda da publicação no TikTok, as irmãs escreveram: “Abençoada”.

📌 O flagra: segundo o jornal The Sun, a cena ocorreu em 27 de agosto, em New Brighton. Testemunhas relataram que as irmãs apresentaram o bebê a colegas por cerca de 30 minutos e pareciam “exauridas, mas felizes”.

Essa é a primeira aparição pública com um recém-nascido desde o início dos rumores de que Abby teria tido um filho com o marido, Josh Bowling, veterano do Exército dos EUA e enfermeiro.

foto colorida gêmeas siamesas Abby e Brittany Hensel com bebê conforto

@abbyandbrittanyhensel/TikTok/Reprodução

As gêmeas, de 35 anos, viraram manchete no mundo todo no ano passado após Ebby se casar com o veterano do Exército dos EUA e enfermeiro Josh Bowling

Apesar das especulações, nem Abby, nem Brittany, nem Josh confirmaram a informação.

📍 Vida em família:

  • Abby e Josh se casaram em 2023, mas só tornaram a união pública em março de 2024.

  • Atualmente, o casal e Brittany vivem em uma casa avaliada em cerca de R$ 2,8 milhões, em Saint Paul.

  • As irmãs ficaram mundialmente conhecidas ao participarem do The Oprah Winfrey Show e do reality exibido no canal TLC.

👩‍⚕️ Ambas são formadas pela Universidade Bethel e atuam como professoras. Elas têm parapagus dicefálico, condição rara em que duas cabeças compartilham o mesmo corpo.

📌 Fonte: The Sun, redes sociais / Metrópoles
✍️ Redigido por ContilNet

