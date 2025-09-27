Generais brasileiros reagem a possível revogação de visto do comandante do Exército pelos EUA

Após a revelação de que os Estados Unidos avaliam revogar o visto do comandante do Exército, general Tomás Ribeiro Paiva, oficiais brasileiros iniciaram consultas junto a militares norte-americanos para tratar do assunto.

O adido militar em Washington, general Maurício Vieira Gama, e o representante do Brasil no Comando Sul dos EUA (US Southern Command), general Flávio Moreira Matias, procuraram interlocutores americanos para questionar a possibilidade da medida. Durante as conversas, ressaltaram que eventuais divergências políticas entre os governos não deveriam comprometer a cooperação histórica mantida entre as Forças Armadas dos dois países.

Segundo informações divulgadas pelo Estadão e confirmadas pela coluna, a medida estaria sendo considerada como forma de sanção. Washington avalia a tese de que Tomás teria sido indicado ao cargo por influência do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e de que garantiria apoio da cúpula militar a decisões do magistrado.

O Departamento de Estado americano também teria mapeado encontros entre Moraes e o comandante do Exército.

A possível perda do visto faz parte de um novo pacote de sanções em análise pelo governo dos EUA, que poderia incluir ainda integrantes da Polícia Federal e do Ministério Público Federal.