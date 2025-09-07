Gladson Camelí celebra 7 de Setembro com mensagem de esperança e patriotismo no Acre

O governador Gladson Cameli participou, neste domingo(7), do desfile cívico-militar em frente ao Palácio Rio Branco, que neste ano ganhou uma estrutura especial para receber a população acreana. Arquibancadas foram montadas para dar mais conforto ao público, que lotou o espaço para acompanhar a solenidade.

O evento contou com a participação das escolas militares, além do desfile das tropas do Exército, Marinha, Aeronáutica, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, que marcharam em homenagem à independência do Brasil. Antes da cerimônia, Cameli cumprimentou as tropas, reforçando o respeito e a parceria do governo com as forças de segurança e defesa.

Em sua fala, o governador destacou a importância da data. “Primeiramente, agradecer a Deus, por estarmos aqui nessa comemoração do dia 7 de setembro. É uma mensagem que eu sempre tenho falado todos os anos, que é de esperança, para que a gente possa cada vez mais proteger a nossa soberania, a nossa democracia, que foi uma grande vitória que todos nós brasileiros conquistamos no decorrer desses 230 anos de independência, para que a gente possa cada vez mais cuidar esse diamante que é o Brasil”, disse.

Cameli também ressaltou o sentimento patriótico do povo acreano. “Aqui eu pertenço ao Estado do Acre, que é um Estado totalmente patriota, e é onde você vê no semblante dessas pessoas a esperança de dias melhores”, afirmou.

Por fim, o governador destacou o papel dos gestores públicos e das instituições. “Cabe a mim como governador e a todos os representantes das forças, dos poderes, nós cumprirmos o que está na Constituição, que é melhorar a vida das pessoas e dar o direito de vir”, completou.