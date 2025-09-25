Gladson entrega, Sula executa: Ponte da Sibéria chega à reta final

O barro grudava nas botinas de Sula Ximenes quando ela chegou à margem do rio Acre. O sol da tarde tingia a água de tons dourados, iluminando os 363 metros da Ponte da Sibéria, obra que há três décadas aguardava ser construída. Há um ano, sua primeira visita ao local tinha a missão de transformar um projeto parado em realidade. A ordem do governador Gladson Cameli não era apenas instrução, mas também um teste de liderança.

“Aqui, a palavra tinha que valer mais que o papel. Não vim fazer discurso, vim para que essa ponte saísse do projeto e virasse concreto. É isso que a população entende como lealdade: cumprir o que se prometeu”, afirmou Sula Ximenes.

Na quarta-feira, 24, acompanhada pelo governador, Sula conferiu cabos, lajes e vigas da ponte, conversando com engenheiros e trabalhadores e ajustando detalhes da obra. Cerca de 70 profissionais atuam na etapa final da estrutura.

“Essa obra é a prova de que o governo cumpre compromissos e entrega melhorias à população. A Ponte da Sibéria vai ligar o primeiro e o segundo distritos da cidade, reduzir o tempo de deslocamento e facilitar o transporte diário de moradores”, destacou Sula.

A obra já alcançou 93% de execução e tem entrega prevista para o final de outubro. O governador Gladson Cameli liderou a vistoria e enfatizou: “Essa ponte vai entrar para a história porque garante o direito de ir e vir das pessoas. Até o final de outubro, vamos inaugurar um sonho antigo do povo de Xapuri e da Sibéria”.

O investimento total ultrapassa R$ 40 milhões, sendo R$ 15 milhões provenientes de emenda parlamentar e R$ 25 milhões de recursos do Estado.

Veja os registros: