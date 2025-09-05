Gladson presencia acidente com vítima grave no interior do Acre; ASSISTA

Um motociclista, ainda não identificado, ficou gravemente ferido após um acidente envolvendo uma moto e um carro no final da tarde desta sexta-feira (5), no bairro Ferreira Silva, em Brasileia, no interior do Acre.

O caso chamou a atenção porque o governador Gladson Cameli estava no município no momento do ocorrido e presenciou a movimentação após o acidente.

A vítima foi levada ao Hospital Regional do Alto Acre Raimundo Chaar, onde recebeu atendimento médico. Até o fechamento desta matéria, não havia informações atualizadas sobre seu estado de saúde.