Gladson presencia acidente com vítima grave no interior do Acre; ASSISTA

O caso chamou a atenção porque o governador Gladson Cameli estava no município no momento do ocorrido e presenciou a movimentação após o acidente

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail

Um motociclista, ainda não identificado, ficou gravemente ferido após um acidente envolvendo uma moto e um carro no final da tarde desta sexta-feira (5), no bairro Ferreira Silva, em Brasileia, no interior do Acre.

Governador parou para acompanhar o atendimento/Foto: Reprodução

O caso chamou a atenção porque o governador Gladson Cameli estava no município no momento do ocorrido e presenciou a movimentação após o acidente.

A vítima foi levada ao Hospital Regional do Alto Acre Raimundo Chaar, onde recebeu atendimento médico. Até o fechamento desta matéria, não havia informações atualizadas sobre seu estado de saúde.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.