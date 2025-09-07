07/09/2025
Universo POP
João Silva dá detalhes sobre saúde de Faustão: “Prognóstico de recuperação”
Priscilla Presley é acusada por ex-sócios de influenciar morte de Elvis; ela rebate
Ana Castela fica sem palavras em entrevista ao ser questionada sobre romance com Zé Felipe: ‘Corta’
Roberta Miranda revela desentendimentos com mãe de Marília Mendonça: ‘Só pensa em dinheiro’
Zuckerberg vs. Zuckerberg: advogado processa CEO da Meta; entenda o caso
Mulher descobre traição, quebra celular e danifica moto do marido no interior do Acre; ASSISTA
Barbeiro acreano viraliza ao mostrar corte degradê feito apenas com tesoura, pente e gilete
Exclusivo: Raul Gil segue internado e sem previsão de alta
Zé Felipe posta foto de Maria Flor com chapéu “boiadeira” igual ao de Ana Castela
Ex-atriz da Globo é resgatada em situação de abandono em apartamento no sul do país

Gleisi reúne ministros para acelerar pautas do governo e travar anistia

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
gleisi-reune-ministros-para-acelerar-pautas-do-governo-e-travar-anistia

A ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, convocou para às 10h desta segunda-feira (8/9) uma reunião com ministros, no Palácio do Planalto. Segundo interlocutores, a ofensiva da oposição por anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros supostos envolvidos na tentativa de golpe de Estado deve ser discutida. O foco, porém, será acelerar a tramitação de propostas do governo no Congresso.

Nesse sentido, estão na pauta de discussão da reunião de Gleisi com ministros o projeto que isenta de pagar Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil, além da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que reformula a segurança pública no Brasil. A primeira proposta é vista como crucial no projeto de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e precisa ser aprovada este ano para entrar em vigor já em 2026.

Neste domingo, durante o desfile de 7 de Setembro, Gleisi e vários ministros conversaram com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). Ele tem sido pressionado pelos bolsonaristas e por uma ala do Centrão, grupo do qual faz parte, a pautar a proposta. O parlamentar tem resistido, enquanto o governo tenta fortalecê-lo para que siga travando o projeto.

Leia também

Espera-se que os líderes da Câmara voltem a debater se votam ou não a anistia nesta semana, conforme avança o  julgamento de Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF). A proposta surge para livrar o ex-presidente de uma eventual condenação. Nas últimas semanas, o projeto ganhou força com a articulação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que busca aval do ex-presidente para concorrer à Presidência em 2026.

IR e PEC da Segurança

O projeto de isenção de Imposto de Renda teve o requerimento de urgência aprovado na Câmara e está pronto para ser votado em plenário. A proposta tem relatoria do ex-presidente da Casa Arthur Lira (PP-AL), e é vista como um ativo eleitoral para o projeto de reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O governo tem pressa porque o texto ainda precisa ser aprovado no Senado este ano.

A PEC da Segurança terá sua comissão especial instaurada nesta terça-feira (9/9). O deputado Mendonça Filho (União-PE) foi designado como relator da proposta e o deputado Aluisio Mendes (Republicanos-MA) como presidente do colegiado. O texto precisa ser aprovado no órgão antes de ser apreciado no plenário.

Outro tema que deve ser discutido na reunião é o Orçamento de 2026. O governo quer aprovar sua agenda prioritária logo, pois entende que o clima de eleição já contamina o Congresso, o que pode dificultar a aprovação de propostas.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.