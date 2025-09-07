07/09/2025
Governador do Acre decide não comparecer a manifestação política em respeito ao 7 de setembro

Gladson concluiu que o momento deve ser de valorização da democracia e da independência

O governador do Acre, Gladson Cameli, afirmou que não irá comparecer ao ato organizado por apoiadores da direita, marcado para a tarde deste domingo (7), em Rio Branco. Segundo ele, a decisão tem como objetivo respeitar o Dia da Independência e evitar a criação de um ambiente de animosidade ou intrigas políticas.

Governador do Acre decide não comparecer a manifestação política em respeito ao 7 de setembro. Foto: ContilNet

“Hoje é 7 de setembro, é dia da democracia. Eu não irei participar de nenhum evento justamente para não ir contra o meu discurso aqui. Quando estou pedindo paz, não vou criar mais motivo para continuar essa discussão, porque só quem está perdendo é o povo brasileiro”, disse o governador durante entrevista concedida no desfile cívico-militar realizado pela manhã.

Cameli defendeu ainda a necessidade de união entre os poderes e de foco na gestão pública. “Nós não podemos colocar em prioridade uma disputa de ego, de política, de quem manda mais, enquanto milhões de brasileiros esperam por uma atitude nossa. O Executivo, o Judiciário e o Legislativo precisam se acalmar e trabalhar pelo povo”, ressaltou.

O governador concluiu que o momento deve ser de valorização da democracia e da independência, destacando que continuará priorizando ações de governo voltadas à geração de empregos e à criação de oportunidades no estado.

Veja o vídeo:

