Governador entrega mais de 300 títulos de terra durante aniversário de Sena Madureira

Dentro da programação dos 121 anos de emancipação política de Sena Madureira, o governo do Acre promoveu, nesta quinta-feira (25), a entrega de 305 títulos de propriedade. A cerimônia foi realizada na Escola Municipal Siqueira de Menezes e reuniu famílias beneficiadas, representantes de igrejas, além de autoridades estaduais e municipais.

Os documentos foram concedidos por meio dos programas Minha Terra de Papel Passado e Igreja Legal, executados pelo Instituto de Terras do Acre (Iteracre), em parceria com a Prefeitura de Sena Madureira e o Tribunal de Justiça do Acre (TJAC).

Dos títulos entregues, 275 são destinados a moradores do bairro Bom Sucesso, 14 a famílias do Polo Agroflorestal Elias Moreira e outros 16 a instituições religiosas.

Durante a solenidade, o governador Gladson Cameli ressaltou o impacto social da iniciativa. “Estamos num momento de celebração dos 121 anos de Sena Madureira, e a melhor maneira de celebrar é trazendo benefícios concretos. São mais de 300 títulos entregues à população, isso representa cidadania, dignidade e condição social. Essa é uma forma de reduzirmos as desigualdades sociais no Acre”, destacou.

A diretora-presidente do Iteracre, Gabriela Câmara, enfatizou o alcance da regularização fundiária e o valor destinado à iniciativa. “Aqui no município, o governo do Estado está entregando mais de 305 títulos definitivos. Essa ação representa um investimento de mais de R$ 3 milhões, contando com a parceria do Tribunal de Justiça, que viabilizou a integração com os cartórios, e com a colaboração direta da Prefeitura de Sena Madureira”, afirmou.

Segundo o Iteracre, somente em 2025 já foram distribuídos cerca de dois mil títulos definitivos em diferentes municípios do Acre, como Acrelândia, Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Plácido de Castro e Xapuri. O objetivo é ampliar a segurança jurídica e promover desenvolvimento social e econômico, tanto em áreas urbanas quanto rurais.

Com informações da Agência de Notícias do Acre.