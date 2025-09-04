Governo anuncia perfuração de poços em aldeias indígenas afetadas pela seca no Acre

A Secretaria Extraordinária de Povos Indígenas (Sepi) dará início ainda neste mês à perfuração de oito poços artesianos e à construção de mais de 30 cacimbas em aldeias localizadas nas regiões do Alto Rio Purus e Alto Rio Juruá. A medida busca garantir abastecimento de água em meio à estiagem severa que afeta comunidades indígenas no Acre.

Segundo a titular da Sepi, Francisca Arara, o investimento previsto é de aproximadamente R$ 2 milhões. “Estamos mobilizando apoio em três frentes: junto ao governo federal, às prefeituras e também a fundos internacionais, para atender de forma mais ampla e eficaz às demandas desses territórios”, destacou.

O avanço da seca tem agravado a escassez de água e comprometido a produção de alimentos, situação que coloca em risco a subsistência e a saúde das comunidades indígenas. O governo do Estado acompanha os impactos por meio do Gabinete de Crise, que monitora os efeitos de eventos climáticos extremos e define estratégias emergenciais.

Em paralelo à perfuração dos poços, a Sepi atua com a Defesa Civil Estadual e a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) na distribuição de cinco mil cestas emergenciais. Também está em andamento o pagamento de bolsas para 148 agentes agroflorestais indígenas, responsáveis por promover práticas sustentáveis e auxiliar no enfrentamento da insegurança alimentar.

O coordenador da Defesa Civil, coronel Carlos Batista, afirma que as ações têm priorizado comunidades mais isoladas. “Em parceria com os Distritos Sanitários Indígenas e a Funai, buscamos alternativas que, dentro das nossas possibilidades, permitam atender às aldeias mais severamente afetadas pela seca”, disse.

Com informações Agência de Notícias