Governo do Acre divulga lista de anulações de nomeações no concurso do Iapen; VEJA

Decreto atinge cargos de Técnico Administrativo e Assistente Social

O governador Gladson Cameli publicou no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (4) o Decreto nº 11.235-P, que torna sem efeito as nomeações de candidatos aprovados no concurso público do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen).

Decreto atinge cargos de Técnico Administrativo e Assistente Social

De acordo com a publicação, a decisão considera que alguns dos nomeados, após a convocação oficial feita em julho, não tomaram posse no prazo legal ou não cumpriram os requisitos necessários para ingressar nos cargos.

Entre os cargos atingidos estão Técnico Administrativo e Operacional e Assistente Social, com candidatos de diferentes regionais, como Baixo Acre, Juruá, Purus e Tarauacá/Envira.

A lista traz os seguintes nomes:

  • Técnico Administrativo e Operacional – Baixo Acre: Jonathan Barbosa de Oliveira, Daniel Oliveira de Albuquerque, Shellda Azevedo Alencar, Juliana Silva Paz e Milena Fontes de França.

  • Técnico Administrativo e Operacional – Juruá: Tiago da Silva Fernandes e Carlos Yuri Araujo Miranda.

  • Técnico Administrativo e Operacional – Purus: Jandson de Lima Paiva.

  • Técnico Administrativo e Operacional – Tarauacá e Envira: Nathália Barbosa dos Santos.

  • Assistente Social – Baixo Acre: Nayanne Braga do Nascimento Oliveira.

  • Assistente Social – Purus: Risergio Vasconcelos Torres.

O decreto entra em vigor a partir da data de publicação e reforça que as vagas só podem ser ocupadas pelos candidatos que cumprirem integralmente as exigências legais.

VEJA DECRETO NA ÍNTEGRA

