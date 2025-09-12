Governo estende horário e pulseiras de acesso para palestra do Zico devem ser retiradas até às 14 horas deste sábado

A palestra do craque do futebol Zico, em Rio Branco, será realizada na próxima segunda-feira, 15, no ginásio do Sesc, com abertura dos portões às 16 horas. A entrada ao evento, apesar de gratuita, só será permitida para quem estiver com a pulseira de acesso, destinada apenas a quem se inscreveu previamente pelo site, cujas inscrições já foram encerradas.

Para garantir que todos retirem suas credenciais, no caso as pulseiras, quem se inscreveu previamente pelo site oficial do evento deve retirá-la até este sábado, 13, às 14 horas, no hall da Biblioteca da Floresta. Não haverá entrega de pulseiras no local e no dia do evento.

De acordo com a Secretaria de Governo (Segov), responsável pela organização, para garantir a retirada, é necessário apresentar documento de identificação no momento da retirada da pulseira.

A vinda de Zico ao Acre para ministrar uma palestra pública é uma realização do governo do Acre, com apoio do governador Gladson Cameli e da vice-governadora Mailza Assis, que destacam o objetivo de aproximar ainda mais o governo da pessoas.

O secretário de Governo, Luiz Calixto, destacou que a iniciativa integra o conjunto de ações para incentivar e fortalecer lideranças no Acre. “Esse evento faz parte de um esforço da Segov em estimular novas lideranças, trazendo exemplos de superação e inspiração como as do Zico”, afirmou.

A organização reforça, ainda, o que não pode ser levado ao evento e cuja entrada será barrada: instrumentos sonoros (apitos, cornetas, vuvuzelas etc); instrumentos musicais (fanfarra, tambores, trompetes etc), caixas de som; bandeiras, banners com hastes e cartazes de qualquer tipo; bastão de selfie, drones e similares; bebidas alcoólicas.

Crianças menores de 12 anos só poderão entrar acompanhadas dos pais ou responsáveis, mesmo que inscritas. Crianças de colo têm acesso livre com os pais.

Serviço

Palestra Zico – “ O papel do lider: desafios e oportunidades com quem entende de vitória”

Data: 15 de setembro

Horário: 16 horas (abertura dos portões)

Local: Ginásio do Sesc (Avenida Getúlio Vargas, Bosque)

Inscrições: encerradas

Retirada das pulseiras (credenciais de acesso): até às 14h deste sábado, dia 13, na Biblioteca Pública.