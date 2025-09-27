Gracyanne desabafa após lesão no Dança dos Famosos: “Coração apertadinho”

Gracyanne Barbosa usou as redes sociais, nesta sexta-feira (26/9), para dar detalhes da lesão que sofreu após se machucar durante uma gravação do quadro Dança dos Famosos, do Domingão com Huck, na Globo. A influenciadora afirmou que está esperando o resultado dos exames para definir a melhor forma de recuperação e lamentou uma possível eliminação da competição.

“Passando para agradecer as milhares de mensagens de carinho e de preocupação e dizer que está tudo bem. De fato, eu machuquei ontem lá no ‘Dança’. Estava muito lindo, estava dançando lambada, feliz, conectada com meu parceiro, estava muito maravilhoso, mas essas coisas acontecem. Deus sabe de todas as coisas”, iniciou ela no story do Instagram.

A influenciadora afirmou que está aguardando os exames para delinear a recuperação. “Fui atendida prontamente pela equipe médica da Globo, já me examinaram e a gente correu para o hospital. A gente está esperando os exames e esperando para saber qual vai ser a minha forma de recuperação”, explicou.

Gra ressaltou que sua permanência no Dança dos Famosos ainda é incerta. “Obviamente que meu coração está apertadinho, porque quem me segue sabe o quanto eu estou feliz em participar do Dança. O elenco, a produção do Luciano [Huck] são maravilhosos e têm um acolhimento incrível. Fora que dançar, é uma coisa que cura a alma. É uma das melhores coisas que já fiz na vida e estava me trazendo mais sentindo de felicidade”, disse.

“Não estou aqui para reclamar. Tudo acontece por algum propósito. Se aconteceu, tinha que acontecer para me ensinar alguma coisa. Tenho certeza que vai dar tudo certo no final. Tenho certeza que vou me recuperar. É normal que eu esteja com um pouquinho de medo e receio, mas não tenho do que reclamar. A minha vida está sendo muito maravilhosa. Espero que eu consiga continuar no Dança”, concluiu a musa fitness e dançarina.