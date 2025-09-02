‘Gratidão e reconhecimento’, diz Gladson durante solenidade de promoção de 223 agentes da PM

O governador do Acre, Gladson Cameli, participou nesta terça-feira (02) da solenidade de promoção de 223 integrantes da Polícia Militar do Acre (PMAC), entre 217 praças e 6 oficiais, no Centro Integrado de Ensino e Pesquisa em Segurança e Justiça (Cieps), no Portal da Amazônia, em Rio Branco. Durante o evento, o chefe do Executivo estadual reforçou a importância da valorização dos servidores públicos e o impacto direto na segurança da população.

“É de gratidão, é de reconhecimento, é de respeito a homens e mulheres que se dedicam no dia a dia em proteger as nossas vidas, em passar segurança para toda a nossa população”, afirmou Cameli. O governador destacou que a promoção dos militares reflete não apenas o mérito individual, mas também o compromisso do Estado em oferecer condições para que os servidores cumpram seu juramento com dedicação.

Cameli ainda ressaltou a importância de manter o cronograma de promoções da corporação como forma de incentivo e fortalecimento da segurança pública: “Quando você cria condições de valorização do servidor público, dá condições para ele exercer e cumprir o seu juramento. Isso automaticamente reflete na população, que percebe a presença do Estado de Direito mais próximo.”

O governador finalizou enfatizando que pretende que a valorização dos servidores seja uma prática contínua, independentemente da gestão: “É isso que eu almejo, que todos os governantes que irão me substituir possam dar sequência a esse trabalho que está sendo feito, não só na Polícia Militar, mas em todas as áreas de servidores públicos do nosso Estado.”

O evento também marcou a conclusão do Curso de Formação de Cabos (CFC 2025), com aproximadamente 150 policiais promovidos à graduação de cabo, além de promoções em outras graduações e oficiais, consolidando o avanço na carreira dos profissionais da corporação.