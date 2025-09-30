Grazi Massafera quebra o silêncio sobre rumores de mau cheiro de Cauã Reymond

Prestes a viver sua primeira vilã em Três Graças, próxima novela da Globo, Grazi Massafera comentou de forma bem-humorada sobre a polêmica envolvendo o ex-marido, Cauã Reymond. Nos últimos meses, o suposto “mau cheiro” do ator virou assunto nas redes sociais, após boatos de que ele não usaria desodorante.

Em entrevista ao jornal O Globo, Grazi foi questionada diretamente sobre o tema. Sem se alongar, respondeu com ironia:

— “Gente, faz tantos anos. Eu não posso opinar”.

Logo depois, aos risos, completou:

— “Vou perguntar pra Sofia… mas, com certeza, ele deve usar”, disse, referindo-se à filha que tem com Cauã.

Como começou a polêmica

Os rumores tiveram início durante as gravações de Vale Tudo, quando Cauã contracenava com Bella Campos. Segundo comentários de bastidores, ele teria gravado cenas logo após um treino, o que gerou comentários sobre odor. Na época, o ator reagiu:

— “Não gosta de cheiro de macho? Não posso mais ter feromônio?”.

Apesar da especulação, Bella e Cauã seguiram as gravações normalmente, sem maiores atritos.

Alice Wegmann também foi envolvida

A polêmica chegou até Alice Wegmann. Em participação no programa de Tatá Werneck, a atriz foi questionada se Cauã teria “cecê”. Ela devolveu a provocação com bom humor:

— “Tu já contracenou com ele muito mais que eu, Tatá”.

A apresentadora, rindo, respondeu:

— “Mas ele tava de sunga, meu amor. Até eu chegar no cecê…”.

Alice entrou na brincadeira e encerrou:

— “Então tu sentiu outros odores, né? Na virilha tem bastante… Brincadeira”.

Desabafos sobre carreira

Além de comentar a polêmica, Grazi também relembrou episódios difíceis de sua trajetória. A atriz contou que enfrentou situações de desrespeito e humilhação no início da carreira, que quase a fizeram desistir da televisão.

Um dos momentos marcantes ocorreu durante as gravações de Tempos Modernos (2010), quando foi vítima de um trote de colegas de elenco. Ela contou que foi induzida a procurar por “galharufas”, um objeto inexistente usado como pegadinha em um suposto ritual de passagem para novatos — experiência que classificou como dolorosa e marcante.