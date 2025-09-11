Há 24 anos, ataques de 11 de setembro mudaram o mundo para sempre

Nesta data, há 24 anos, o mundo parou diante de um dos acontecimentos mais marcantes do século 21. Na manhã de 11 de setembro de 2001, quatro aviões comerciais decolaram dos aeroportos de Boston, Newark e Washington com destino à Califórnia — mas jamais chegaram aos seus destinos planejados.

O voo 11 da American Airlines foi tomado por cinco sequestradores e colidiu com a Torre Norte do World Trade Center, em Nova York, às 8h46. Apenas 17 minutos depois, o voo 175 da United Airlines, também dominado por terroristas, atingiu a Torre Sul. Enquanto isso, os outros dois aviões caíram em Washington, no Pentágono, e nas proximidades de Shanksville, na Pensilvânia.

Em um intervalo de apenas 77 minutos, 19 integrantes da Al-Qaeda conseguiram executar o que ficou conhecido como o maior e mais ousado atentado terrorista em solo norte-americano. O ataque resultou na morte de 2.996 pessoas, incluindo passageiros, trabalhadores das torres, socorristas e membros das forças de segurança. Além do impacto humano imediato, os atentados provocaram destruição massiva das estruturas atingidas e deixaram marcas profundas na economia, política e sociedade global.

As consequências desse dia se estendem até hoje. Novas medidas de segurança aeroportuária foram implementadas, guerras e intervenções militares se seguiram, e a memória das vítimas é mantida viva em museus, memoriais e cerimônias anuais. O 11 de setembro tornou-se símbolo da vulnerabilidade frente ao terrorismo e da resiliência das comunidades afetadas, lembrando que a história do século 21 foi irrevogavelmente alterada naquele dia.