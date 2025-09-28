28/09/2025
Há 54 anos, Acre vivia maior acidente aéreo de sua história; bispo italiano estava entre as vítimas

Naquele período, as viagens aéreas eram comuns devido às precárias condições da BR-364, que não oferecia trafegabilidade adequada

No dia 28 de setembro de 1971, o município de Sena Madureira viveu a maior tragédia de sua história, e consequentemente, da história do Acre. Um avião modelo Douglas DC-3, da empresa Cruzeiro do Sul, caiu poucos minutos após a decolagem, resultando na morte de 33 pessoas entre passageiros e tripulantes.

O Douglas DC-3 é um avião bimotor a pistão, de asas baixas e propulsão à hélices, desenvolvido e fabricado nos Estados Unidos pela Douglas Aircraft Company, de 1936 a 1950.

A tragédia ocorreu três dias após o aniversário de 67 anos de fundação de Sena Madureira | Foto: Reprodução

A aeronave seguia em direção a Rio Branco quando apresentou problemas no motor. Durante a tentativa de voo, bateu em uma árvore conhecida como manitê e caiu na região da comunidade Boca do Caeté, localizada a poucos minutos do centro da cidade. Após a queda, o avião explodiu, deixando as vítimas carbonizadas.

No avião estavam 33 pessoas | Foto: Reprodução

Entre os mortos estava o bispo prelado, Dom Giocondo Maria Grotti, da prelazia Alto Acre e Purus na época, que anos mais tarde passou a denominação de Diocese de Rio Branco, até os dias atuais.

O bispo católico italiano estava entre os passageiros do avião | Foto: Reprodução

Natural da Itália, Grotti estava no Acre substituindo o bispo Fontenele de Castro e havia ministrado uma aula para estudantes de Sena Madureira apenas um dia antes do acidente.

A tragédia ocorreu três dias após o aniversário de 67 anos de fundação do município. Naquele período, as viagens aéreas eram comuns devido às precárias condições da BR-364, que não oferecia trafegabilidade adequada.

Ao ContilNet, testemunhas relatam que o impacto foi devastador, com chamas que chegavam a dois metros de altura. Corpos das vítimas foram resgatados em caixas de madeira.

Lista de vítimas do acidente aéreo de 1971:

  • Francisco Pedroso da Silva
  • Orlando Vieira da Mota
  • Valeria Maria de Oliveira
  • Bárbara Heliodora de Lima Bezerra
  • Jecineide Braña
  • Bispo Dom Giocondo Maria Grotti
  • Miguel Silva
  • Pedro Vitor Feitosa
  • Arquimedes Rodrigues da Conceição
  • Raimundo Vieira da Costa
  • Milton Quadreni
  • Jair Martins Marque
  • Aymar Pallera de Albuquerque
  • Luiz Carlos Ramos
  • Lidia Duarte Magalhães
  • Silverio Nazaré
  • Maria Ermengada Dias
  • José Luiz Farias dos Santos
  • Osvaldo Dilson Magalhães
  • José das Chagas Pereira
  • Pantaleão Nicácio da Silva

