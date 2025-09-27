Haddad confirma que Lula será candidato à reeleição em 2026

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou neste sábado (27) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) será candidato à reeleição em 2026. Haddad também é citado como possível candidato caso Lula decida não concorrer, cenário que se assemelha ao ocorrido em 2018.

Durante entrevista ao Podcast 3 Irmãos, Haddad afirmou: “Ele (Lula) é candidato a presidente, sim”. Em tom descontraído, o ministro ainda respondeu a um comentário sobre sua própria candidatura em 2030: “Manda um abraço pra sua tia”, disse, quando perguntado sobre a preferência de uma telespectadora.

O ministro destacou que decisões sobre candidatura dependem de circunstâncias e do destino. “Se não fosse a facada, será que o Bolsonaro seria eleito presidente? Possivelmente não”, comentou Haddad, referindo-se ao atentado sofrido pelo ex-presidente em 2018.

Nos últimos discursos, Lula tem reafirmado sua disposição de concorrer novamente, ressaltando que a única hipótese de não disputar a eleição seria problemas de saúde. Em entrevista ao SBT, no dia 9 de setembro, o presidente disse: “Só tem uma hipótese de eu não ser candidato, é se eu tiver algum problema de saúde”.