Hino emocionante e gringo fazendo aposta: o pré-jogo da NFL em SP

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
hino-emocionante-e-gringo-fazendo-aposta:-o-pre-jogo-da-nfl-em-sp

A Nations Football League (NFL) voltou a São Paulo, na noite desta sexta-feira (5/9), para a partida entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, em evento que reuniu torcedores de todo o Brasil e também dos Estados Unidos.

O Metrópoles acompanhou a chegada dos torcedores à Neo Química Arena, na zona leste de São Paulo, onde acontece a partida. No espaço externo do estádio, um stand tocava músicas que variavam entre hits brasileiros e estrangeiros. Enquanto isso, os fãs de futebol americano fazia suas compras na loja oficial da liga, nas barracas de comidas, bebidas e nas ativações presentes no ambiente.

Leia também

Torcedor confiantes na porta do estádio é o que não faltou. Cristopher, que veio direto da Califórnia, é torcedor dos Chiefs e garantiu que o time será campeão do Super Bowl deste ano, recomendando até apostas financeiras na equipe.

No geral, o público parece que está na mesma linha, acreditando no favoritismo da equipe de Kansas City. O Chiefs Kingdom — como é chamada a torcida do time de Travis Kelce (noivo da Taylor Swift) –, é maioria no estádio.

Além de gringos, a Neo Química Arena também recebeu brasileiros de outros estados do Brasil, como Minas Gerais, Bahia e Paraná.

Hino brasileiro

O momento mais emocionante no estádio aconteceu quando a cantora de sertanejo Ana Castela interpretou o hino nacional brasileiro. O público engajou e cantou a letra junto com a artista, chamando atenção dos presentes no estádio.

Até o jogador de defesa dos Chiefs Chris Jones tentou cantar junto.

O Chris Jones tentando cantar o hino brasileiro kkkk pic.twitter.com/2Wy05plEMb

— beatriz (@tearsoftaylor) September 6, 2025

Veja o vídeo da Ana Castela cantando o hino brasileiro:

 

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.