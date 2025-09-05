Hino emocionante e gringo fazendo aposta: o pré-jogo da NFL em SP

A Nations Football League (NFL) voltou a São Paulo, na noite desta sexta-feira (5/9), para a partida entre Los Angeles Chargers e Kansas City Chiefs, em evento que reuniu torcedores de todo o Brasil e também dos Estados Unidos.
O Metrópoles acompanhou a chegada dos torcedores à Neo Química Arena, na zona leste de São Paulo, onde acontece a partida. No espaço externo do estádio, um stand tocava músicas que variavam entre hits brasileiros e estrangeiros. Enquanto isso, os fãs de futebol americano fazia suas compras na loja oficial da liga, nas barracas de comidas, bebidas e nas ativações presentes no ambiente.
Leia também
-
NFL em SP: possível vinda de Taylor Swift terá reforço na segurança
-
NFL: confira o retrospecto do confronto entre Chiefs x Chargers
-
Metrô e CPTM funcionarão 24h nesta sexta por conta do jogo da NFL
-
NFL no Brasil: saiba onde assistir ao jogo entre Chargers x Chiefs
Torcedor confiantes na porta do estádio é o que não faltou. Cristopher, que veio direto da Califórnia, é torcedor dos Chiefs e garantiu que o time será campeão do Super Bowl deste ano, recomendando até apostas financeiras na equipe.
No geral, o público parece que está na mesma linha, acreditando no favoritismo da equipe de Kansas City. O Chiefs Kingdom — como é chamada a torcida do time de Travis Kelce (noivo da Taylor Swift) –, é maioria no estádio.
Além de gringos, a Neo Química Arena também recebeu brasileiros de outros estados do Brasil, como Minas Gerais, Bahia e Paraná.
Hino brasileiro
O momento mais emocionante no estádio aconteceu quando a cantora de sertanejo Ana Castela interpretou o hino nacional brasileiro. O público engajou e cantou a letra junto com a artista, chamando atenção dos presentes no estádio.
Até o jogador de defesa dos Chiefs Chris Jones tentou cantar junto.
O Chris Jones tentando cantar o hino brasileiro kkkk pic.twitter.com/2Wy05plEMb
— beatriz (@tearsoftaylor) September 6, 2025
Veja o vídeo da Ana Castela cantando o hino brasileiro: