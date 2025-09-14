Historiador acreano Enilson Amorim lança novo livro ‘A Missão dos Protetores da Floresta’

O caricaturista e historiador acreano Enilson Amorim lançou, na noite de sexta-feira (12), na Biblioteca Pública Adonay Barbosa, em Rio Branco, seu mais novo livro: A Missão dos Protetores da Floresta. O evento contou com apresentação musical e reuniu convidados, amigos e leitores do autor.

A obra traz figuras lendárias do folclore amazônico transformadas em super-heróis que lutam pela preservação dos recursos naturais. O projeto foi financiado pelo edital da Fundação Elias Mansour (FEM) e tem apoio da Academia Acreana de Letras (AAL).

Em fala ao ContilNet, Enilson destacou o valor cultural e educativo da obra, além da importância de preservar o folclore amazônico:

“Sinto-me muito feliz por, mais uma vez, presentear as crianças do meu Estado com uma obra literária que retrata um pouco das nossas lendas e do rico folclore amazônico. A literatura acreana ainda carece desse tipo de escrita, e acredito que os relatos orais transmitidos de geração em geração por povos indígenas, ribeirinhos e seringueiros são pouco explorados pelos nossos autores de literatura infantil. Por isso, decidi dedicar meu trabalho literário a temáticas inspiradas nesse universo tão vasto e precioso das lendas amazônicas, que, a meu ver, são extremamente valiosas e merecem ser preservadas para as futuras gerações.”

“Estou muito feliz em lançar mais um trabalho voltado para nossas crianças, com traços amazônicos e o jeito do povo acreano. Nele, procuro mostrar o quanto a união entre mito e realidade pode interagir em prol de um bem comum”, destacou Amorim.

Nascido em Rio Branco, em 1974, Enilson Amorim iniciou a carreira artística ainda na infância, quando vendia gibis autorais para custear materiais escolares. Desde então, construiu trajetória como caricaturista, diagramador e escritor, acumulando prêmios de jornalismo e participações em salões nacionais de humor.

Autor de diversos livros infantis inspirados no folclore amazônico, Amorim ocupa desde 2019 a cadeira nº 07 da Academia Acreana de Letras (AAL). Além da literatura, atua como educador, presidente da Associação Acreana de Cinema (ASACINE) e desenvolve projetos culturais.

Ainda este ano, o autor pretende lançar um livro sobre a história do taekwondo no Acre e a animação A Lenda da Cobra Grande, que está em fase final de produção.

Confira o vídeo e a galeria de fotos: