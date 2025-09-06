Histórico: após mais de 30 anos de espera, Estrada da Variante é inaugurada em Xapuri

A Estrada da Variante, no município de Xapuri, foi inaugurada neste sábado (6) após mais de 30 anos de espera pela conclusão da obra. Com 17,57 quilômetros de extensão, a rodovia AC-380 liga diretamente a BR-317, no km 160, à área urbana da cidade, beneficiando os 18.243 moradores do município, dos quais 43,5% vivem na zona rural.

A cerimônia contou com a presença do governador Gladson Camelí, da presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), Sula Ximenes, além de autoridades estaduais e municipais. O investimento na obra foi de R$48,9 milhões, com recursos do governo estadual e de emenda parlamentar do senador Márcio Bittar.

O novo trecho, conhecido também como Estrada das Laranjeiras, deve reduzir o tempo de deslocamento e facilitar o acesso ao centro urbano de Xapuri. A expectativa é de que a pavimentação melhore o escoamento da produção agropecuária e extrativista, fortaleça o turismo em uma cidade símbolo da Revolução Acreana e terra de Chico Mendes, além de ampliar a integração logística da região, inclusive com rotas de saída para o Pacífico.

Durante a inauguração, o governador destacou o simbolismo da obra. “São 17,57 quilômetros que carregam o suor dos trabalhadores desta terra… símbolo de progresso para Xapuri, terra de Chico Mendes”, afirmou. A presidente do Deracre ressaltou o compromisso do governo com o desenvolvimento regional e a melhoria da qualidade de vida da população.