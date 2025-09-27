Histórico! Cruzeiro do Sul inaugura nova rodoviária após quase uma década de espera

Após nove anos de atraso, a nova rodoviária de Cruzeiro do Sul foi inaugurada neste sábado (27). A obra, iniciada em 2016, só foi concluída após a atual gestão da prefeitura, comandada pelo prefeito Zequinha Lima, aportar quase R$ 1,5 milhão de recursos próprios para garantir a entrega. O investimento federal inicial, via convênio com a Caixa Econômica Federal, foi de R$ 970 mil.

Segundo o prefeito, a conclusão foi necessária para evitar a devolução dos recursos. “Ou eu devolvia os R$ 970 mil ou concluía com recursos próprios. Foi um esforço de planejamento, porque sabemos que recurso próprio no município é difícil. Concluímos e hoje entregamos para a população”, afirmou. Zequinha ressaltou ainda que a obra não foi idealizada por sua gestão, mas que optou por finalizá-la para evitar o abandono.

Sobre o porte da estrutura, o prefeito reconheceu que o espaço é menor do que Cruzeiro do Sul necessita. “A cidade merece uma rodoviária maior. Vamos iniciar com esta e, posteriormente, trabalhar um projeto de ampliação. O importante foi não deixar o dinheiro se perder e garantir um novo terminal”, explicou.

O deputado federal Zézinho Barbary, presente na inauguração, destacou a importância do esforço conjunto e se comprometeu em apoiar novos investimentos. “O prefeito teve que aplicar mais de 100% em recursos próprios para concluir a obra. Ela ainda não está à altura do que Cruzeiro do Sul merece, mas já é um grande avanço. Como deputado, sou parceiro da gestão e vou trabalhar para viabilizar emendas que garantam a ampliação futura”, disse.

Já o presidente da Câmara de Vereadores, Elter Nóbrega, ressaltou o impacto da obra na mobilidade urbana. “Cruzeiro do Sul tem um fluxo muito grande de veículos pesados. A nova rodoviária vai contribuir para retirar esses ônibus do centro da cidade, preservando o asfalto e facilitando o trânsito. É uma mudança que no início causa receio, mas certamente vai trazer benefícios”, afirmou.

A nova rodoviária está localizada em uma área próxima a outros grandes equipamentos públicos, como o Hospital Regional, a Universidade Federal do Acre (Ufac) e a Cidade da Justiça, o que, segundo a prefeitura, contribui para descentralizar o tráfego no centro.

A antiga rodoviária, por sua vez, não será desativada. Ela seguirá funcionando como ponto de embarque e desembarque de táxis vindos de municípios vizinhos, garantindo movimentação comercial na região central.