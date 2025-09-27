27/09/2025
Universo POP
Zé Felipe e Ana Castela divulgam prévia de nova música e clima de romance chama atenção
Gleici Damasceno assume namoro nas redes sociais e web reage com emoção; veja vídeo
Gal Costa recebe homenagens de famosos no dia que faria 80 anos
Mãe de Luan Alencar afirma que influenciador foi agredido pelo namorado em Paris
Drama e reviravolta! Como será o final de Afonso em Vale Tudo?
“Fiquei feliz por matar aula”: resposta de menina viraliza durante entrevista
Acreana escapa da 1ª roça e segue na Fazenda 17; ela foi a mais votada para continuar no jogo
Fã invade palco e morde Natanzinho Lima durante show na Paraíba
Brasileira viraliza no reality ‘Largados e Pelados” por usar a vagina como instrumento para pescar
Gracyanne Barbosa sofre acidente e pode deixar o Dança dos Famosos

Histórico! Cruzeiro do Sul inaugura nova rodoviária após quase uma década de espera

A obra, iniciada em 2016, só foi concluída após a atual gestão da prefeitura, comandada pelo prefeito Zequinha Lima

0 FacebookTwitterLinkedinWhatsappEmail

Após nove anos de atraso, a nova rodoviária de Cruzeiro do Sul foi inaugurada neste sábado (27). A obra, iniciada em 2016, só foi concluída após a atual gestão da prefeitura, comandada pelo prefeito Zequinha Lima, aportar quase R$ 1,5 milhão de recursos próprios para garantir a entrega. O investimento federal inicial, via convênio com a Caixa Econômica Federal, foi de R$ 970 mil.

Entrega aconteceu neste sábado (27)/Foto: ContilNet

Segundo o prefeito, a conclusão foi necessária para evitar a devolução dos recursos. “Ou eu devolvia os R$ 970 mil ou concluía com recursos próprios. Foi um esforço de planejamento, porque sabemos que recurso próprio no município é difícil. Concluímos e hoje entregamos para a população”, afirmou. Zequinha ressaltou ainda que a obra não foi idealizada por sua gestão, mas que optou por finalizá-la para evitar o abandono.

Sobre o porte da estrutura, o prefeito reconheceu que o espaço é menor do que Cruzeiro do Sul necessita. “A cidade merece uma rodoviária maior. Vamos iniciar com esta e, posteriormente, trabalhar um projeto de ampliação. O importante foi não deixar o dinheiro se perder e garantir um novo terminal”, explicou.

A nova rodoviária está localizada em uma área próxima a outros grandes equipamentos públicos/Foto: ContilNet

O deputado federal Zézinho Barbary, presente na inauguração, destacou a importância do esforço conjunto e se comprometeu em apoiar novos investimentos. “O prefeito teve que aplicar mais de 100% em recursos próprios para concluir a obra. Ela ainda não está à altura do que Cruzeiro do Sul merece, mas já é um grande avanço. Como deputado, sou parceiro da gestão e vou trabalhar para viabilizar emendas que garantam a ampliação futura”, disse.

Já o presidente da Câmara de Vereadores, Elter Nóbrega, ressaltou o impacto da obra na mobilidade urbana. “Cruzeiro do Sul tem um fluxo muito grande de veículos pesados. A nova rodoviária vai contribuir para retirar esses ônibus do centro da cidade, preservando o asfalto e facilitando o trânsito. É uma mudança que no início causa receio, mas certamente vai trazer benefícios”, afirmou.

A nova rodoviária está localizada em uma área próxima a outros grandes equipamentos públicos, como o Hospital Regional, a Universidade Federal do Acre (Ufac) e a Cidade da Justiça, o que, segundo a prefeitura, contribui para descentralizar o tráfego no centro.

A antiga rodoviária, por sua vez, não será desativada. Ela seguirá funcionando como ponto de embarque e desembarque de táxis vindos de municípios vizinhos, garantindo movimentação comercial na região central.

Últimas Notícias

PUBLICIDADE
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost