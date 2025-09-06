Homem com arma e munições é preso após ameaçar mulher na Estrutural

Um homem de identidade não divulgada foi preso pela Polícia Militar (PMDF) na tarde deste sábado (6/9) após denúncia de que ele teria descido de um veículo e ameaçado uma mulher no Setor Leste da Cidade Estrutural.
O 15º Batalhão de Polícia foi até o local e abordou o suspeito. Na ação, a equipe apreendeu várias armas, munições e facas ilegais.
O homem não possuía registro de Caçador, Atirador e Colecionador (CAC) e nem apresentou motivos para portar os objetos.
Objetos apreendidos:
- Pistola G2C calibre 9mm;
- Sete munições não deflagradas calibre 9mm;
- Duas munições deflagradas calibre 9mm;
- Uma munição deflagrada calibre .45;
- Espargidores de gás, faca, facões, bastão e algema.
O homem foi detido em flagrante e encaminhado à 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural).