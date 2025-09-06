06/09/2025
Universo POP
João Silva dá detalhes sobre saúde de Faustão: “Prognóstico de recuperação”
Priscilla Presley é acusada por ex-sócios de influenciar morte de Elvis; ela rebate
Ana Castela fica sem palavras em entrevista ao ser questionada sobre romance com Zé Felipe: ‘Corta’
Roberta Miranda revela desentendimentos com mãe de Marília Mendonça: ‘Só pensa em dinheiro’
Zuckerberg vs. Zuckerberg: advogado processa CEO da Meta; entenda o caso
Mulher descobre traição, quebra celular e danifica moto do marido no interior do Acre; ASSISTA
Barbeiro acreano viraliza ao mostrar corte degradê feito apenas com tesoura, pente e gilete
Exclusivo: Raul Gil segue internado e sem previsão de alta
Zé Felipe posta foto de Maria Flor com chapéu “boiadeira” igual ao de Ana Castela
Ex-atriz da Globo é resgatada em situação de abandono em apartamento no sul do país

Homem com arma e munições é preso após ameaçar mulher na Estrutural

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
homem-com-arma-e-municoes-e-preso-apos-ameacar-mulher-na-estrutural

Um homem de identidade não divulgada foi preso pela Polícia Militar (PMDF) na tarde deste sábado (6/9) após denúncia de que ele teria descido de um veículo e ameaçado uma mulher no Setor Leste da Cidade Estrutural.

O 15º Batalhão de Polícia foi até o local e abordou o suspeito. Na ação, a equipe apreendeu várias armas, munições e facas ilegais.

Leia também

O homem não possuía registro de Caçador, Atirador e Colecionador (CAC) e nem apresentou motivos para portar os objetos.

Objetos apreendidos:

  • Pistola G2C calibre 9mm;
  • Sete munições não deflagradas calibre 9mm;
  • Duas munições deflagradas calibre 9mm;
  • Uma munição deflagrada calibre .45;
  • Espargidores de gás, faca, facões, bastão e algema.

O homem foi detido em flagrante e encaminhado à 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural).

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.