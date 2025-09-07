homem-com-suspeita-de-embriaguez-atropela-3-pessoas-no-df

Um homem com suspeita de embriaguez foi preso pela Polícia Militar do DF (PMDF) após atropelar três pessoas neste domingo (7/9), na Chácara 19, do Núcleo Rural Morro da Cruz, em São Sebastião.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência e informou que duas pessoas foram de meios próprios para o hospital e uma criança foi transportada, consciente e orientada. A criança teve que ser internada para ser mantida em observação.

O condutor do Gol de cor amarela foi preso em flagrante pelo 21º Batalhão da Polícia, que constatou que o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O carro foi recolhido e o homem foi encaminhado para a 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião). Além de não ter permissão para dirigir, o motorista também pode ser autuado por embriaguez no volante.