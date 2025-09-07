07/09/2025
Universo POP
Pabllo Vittar pula no público, não é se gurada e cai durante apresentação
João Silva dá detalhes sobre saúde de Faustão: “Prognóstico de recuperação”
Priscilla Presley é acusada por ex-sócios de influenciar morte de Elvis; ela rebate
Ana Castela fica sem palavras em entrevista ao ser questionada sobre romance com Zé Felipe: ‘Corta’
Roberta Miranda revela desentendimentos com mãe de Marília Mendonça: ‘Só pensa em dinheiro’
Zuckerberg vs. Zuckerberg: advogado processa CEO da Meta; entenda o caso
Mulher descobre traição, quebra celular e danifica moto do marido no interior do Acre; ASSISTA
Barbeiro acreano viraliza ao mostrar corte degradê feito apenas com tesoura, pente e gilete
Exclusivo: Raul Gil segue internado e sem previsão de alta
Zé Felipe posta foto de Maria Flor com chapéu “boiadeira” igual ao de Ana Castela

Homem com suspeita de embriaguez atropela 3 pessoas no DF

Escrito por Metrópoles
FacebookTwitterLinkedinWhatsappThreadsBlueskyEmail
homem-com-suspeita-de-embriaguez-atropela-3-pessoas-no-df

Um homem com suspeita de embriaguez foi preso pela Polícia Militar do DF (PMDF) após atropelar três pessoas neste domingo (7/9), na Chácara 19, do Núcleo Rural Morro da Cruz, em São Sebastião.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a ocorrência e informou que duas pessoas foram de meios próprios para o hospital e uma criança foi transportada, consciente e orientada. A criança teve que ser internada para ser mantida em observação.

Leia também

O condutor do Gol de cor amarela foi preso em flagrante pelo 21º Batalhão da Polícia, que constatou que o motorista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

O carro foi recolhido e o homem foi encaminhado para a 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião). Além de não ter permissão para dirigir, o motorista também pode ser autuado por embriaguez no volante.

logo-contil-1.png

Anuncie (Publicidade)

Fale conosco

Trabalhe conosco

Denuncie

Vende Fácil

Segurança e privacidade

ESCOLHA DO EDITOR

Casos de covid-19 crescem 90% em Rio Branco em uma semana e prefeitura emite alerta

siga-nos

ContilNet Notícias

© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Facebook Twitter Instagram Youtube Envelope
© 2023 ContilNet Notícias – Todos os direitos reservados. Desenvolvido e hospedado por TupaHost

Bloqueador de anuncios detectado

Por favor, apoie-nos desativando sua extensão AdBlocker de seus navegadores para o nosso site.