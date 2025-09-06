Homem é condenado a 13 anos de prisão por matar namorado da ex-mulher em Rio Branco

Na última quinta-feira (3), o presidiário Mikésio Gomes da Mota foi condenado a 13 anos, 10 meses e 7 dias de prisão, em regime fechado, pelo assassinato de Victor Vinny Pinheiro da Costa, ocorrido em outubro do ano passado, na capital acreana. O julgamento foi realizado pelo Conselho de Sentença da 2ª Vara do Tribunal do Júri e Auditoria Militar, no Fórum Criminal de Rio Branco.

Durante o interrogatório, Mikésio confessou o crime e alegou que agiu motivado por ciúmes da ex-mulher, que mantinha um relacionamento com a vítima.

Segundo os autos do processo, Victor Vinny estava deitado em uma rede na casa de um irmão, na Rua Brasiléia, bairro Vila Betel, quando foi surpreendido por Mikésio e atingido por pelo menos três disparos de arma de fogo. O jovem chegou a receber atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas não resistiu aos ferimentos.

Mesmo após a condenação, a defesa do réu ainda tem a possibilidade de recorrer da decisão.

*Com informações Acre News