Homem é denunciado por extorquir, maltratar psicologicamente e matar a própria mãe

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) denunciou Matteos França Campos, de 32 anos, pelos crimes de feminicídio, ocultação de cadáver e fraude processual. Ele é acusado de matar a própria mãe, a professora Soraya Tatiana Bomfim França, de 56 anos, em 18 de julho, em Belo Horizonte.

Segundo a investigação da Polícia Civil, mãe e filho viviam juntos, e Soraya sofria violência psicológica e patrimonial. O promotor Claudio Barros, coordenador Estadual das Promotorias do Tribunal do Júri, afirmou que o crime se enquadra em feminicídio por ter sido praticado dentro de casa e em contexto de violência doméstica.

Após o assassinato, Matteos tentou despistar a polícia, registrando boletim de ocorrência sobre o suposto desaparecimento da mãe e viajando para a Serra do Cipó com amigos. No entanto, o corpo de Soraya foi encontrado dois dias depois em Vespasiano, enrolado em um lençol e abandonado próximo a um viaduto.

O acusado chegou a reconhecer a mãe no Instituto Médico-Legal, mantendo a versão de que desconhecia o que havia ocorrido. Diante de contradições em seu depoimento, Matteos foi preso e confessou o crime.

Ele relatou que matou Soraya durante uma discussão sobre dívidas contraídas em jogos de apostas. Endividado após um empréstimo consignado, o filho afirmou ter “entrado em colapso” e enforcado a mãe, depois colocando o corpo no porta-malas do carro e abandonando-o.

O promotor Caio Augusto Bogus afirmou que o MPMG espera uma pena mínima de 20 anos, destacando que, além do feminicídio, Matteos cometeu fraude processual ao tentar enganar as autoridades com a falsa denúncia de desaparecimento.