06/09/2025
Homem é esfaqueado em praia no interior do Acre e levado em estado grave pelo Samu

Briga em praia de Feijó termina em tentativa de homicídio neste sábado (6)

Uma briga registrada na tarde deste sábado (6), em uma praia do município de Feijó, interior do Acre, terminou em tentativa de homicídio.

Homem é esfaqueado em praia no interior do Acre e levado em estado grave pelo Samu. Foto: Reprodução

De acordo com informações preliminares, um homem foi atacado por três pessoas durante a confusão e acabou sendo atingido por golpes de faca. A vítima ficou gravemente ferida e precisou ser socorrida às pressas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Até o momento, não há informações se o homem resistiu aos ferimentos ou se as autoridades policiais foram acionadas para investigar o caso e identificar os responsáveis pela agressão.

Veja o vídeo:

