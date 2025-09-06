Homem é esfaqueado em praia no interior do Acre e levado em estado grave pelo Samu

Uma briga registrada na tarde deste sábado (6), em uma praia do município de Feijó, interior do Acre, terminou em tentativa de homicídio.

De acordo com informações preliminares, um homem foi atacado por três pessoas durante a confusão e acabou sendo atingido por golpes de faca. A vítima ficou gravemente ferida e precisou ser socorrida às pressas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Até o momento, não há informações se o homem resistiu aos ferimentos ou se as autoridades policiais foram acionadas para investigar o caso e identificar os responsáveis pela agressão.

