Atenção Rio Branco! Alerta de chuva forte com 91% de chance e umidade extrema hoje

Moradores da capital acreana devem redobrar a atenção nesta quinta-feira (23). De acordo com a previsão do tempo em Rio Branco hoje e alerta das agências meteorológicas, a combinação de alta umidade e temperaturas elevadas resultará em chuvas significativas, com acumulados que podem ultrapassar os 30mm.

A sensação térmica deve variar bastante devido à altíssima umidade do ar, que atinge picos de 98%, criando um ambiente de “abafamento” antes das pancadas mais fortes previstas para o período da tarde e noite.

Temperaturas e Volume de Chuva

Os termômetros em Rio Branco devem registrar uma oscilação moderada, mas a instabilidade é a marca do dia.

Mínima: 23°C (registrada durante a madrugada)

Máxima: 29°C (prevista para o início da tarde)

Probabilidade de Chuva: 91% de chance de precipitação.

Volume previsto: 30.3mm.

Alerta de Umidade e Saúde

Com a umidade do ar em 98%, o clima torna-se propício para a proliferação de doenças respiratórias. Além disso, o alto índice de saturação do ar dificulta a dispersão de calor pelo corpo, elevando a sensação de cansaço térmico mesmo com temperaturas abaixo dos 30°C.

A Defesa Civil recomenda que, em caso de rajadas de vento e descargas elétricas, a população evite se abrigar debaixo de árvores ou estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Fonte: Redação ContilNet