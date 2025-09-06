Homem é preso após furtar R$ 1 milhão em joias dentro de condomínios

Um homem suspeito de realizar diversos furtos em condomínios em Feira de Santana, município no interior da Bahia, e foi preso em Aracaju, capital de Sergipe. A informação foi divulgada pela Polícia Civil nessa sexta-feira (5/9). Ele havia confessado ter cometido os crimes, em julho, mas fugiu e depois foi localizado no estado vizinho.
O pedido de prisão preventiva foi representado pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) de Feira de Santana há dois meses. Na época, o homem foi conduzido à unidade, onde confessou a prática de diversos furtos no bairro SIM.
Entre os itens furtados estão relógios, joias e dólares. O prejuízo estimado é de R$ 1 milhão. O suspeito declarou ter vendido os bens furtados por aproximadamente R$ 200 mil em Aracaju.
