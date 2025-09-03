Homem é preso pela PM acusado de transportar drogas de Cruzeiro do Sul para Guajará

Prisão foi registrada no 69º Distrito Integrado de Polícia para os trâmites legais

Na tarde desta segunda-feira, 1º de setembro, a Polícia Militar prendeu um homem acusado de transportar entorpecentes de Cruzeiro do Sul (AC) para o município de Guajará (AM). A prisão ocorreu por volta das 15h, durante uma barreira policial montada na rodovia 195, que interliga os dois estados.

Prisão foi registrada no 69º Distrito Integrado de Polícia para os trâmites legais/Foto: Reprodução

Segundo informações da corporação, a equipe da viatura 25-0371, comandada pelo 3º sargento Romário, recebeu denúncia de que um passageiro de um táxi-lotação estaria levando drogas para o Amazonas. O veículo, um Cobalt branco, foi abordado e, durante a revista pessoal, os policiais encontraram várias porções de substância semelhante à cocaína, além de R$ 20 em espécie com o suspeito.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao 69º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado e seguirão os procedimentos legais.

A Polícia Militar destacou que a ação integra as estratégias de combate ao tráfico de drogas na região do Vale do Juruá, reforçando a fiscalização nas principais rotas utilizadas por criminosos.

