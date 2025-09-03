Homem é preso pela PM acusado de transportar drogas de Cruzeiro do Sul para Guajará

Na tarde desta segunda-feira, 1º de setembro, a Polícia Militar prendeu um homem acusado de transportar entorpecentes de Cruzeiro do Sul (AC) para o município de Guajará (AM). A prisão ocorreu por volta das 15h, durante uma barreira policial montada na rodovia 195, que interliga os dois estados.

Segundo informações da corporação, a equipe da viatura 25-0371, comandada pelo 3º sargento Romário, recebeu denúncia de que um passageiro de um táxi-lotação estaria levando drogas para o Amazonas. O veículo, um Cobalt branco, foi abordado e, durante a revista pessoal, os policiais encontraram várias porções de substância semelhante à cocaína, além de R$ 20 em espécie com o suspeito.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado ao 69º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde o caso foi registrado e seguirão os procedimentos legais.

A Polícia Militar destacou que a ação integra as estratégias de combate ao tráfico de drogas na região do Vale do Juruá, reforçando a fiscalização nas principais rotas utilizadas por criminosos.