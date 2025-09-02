Homem é preso por violência doméstica após confusão em Cruzeiro do Sul

Um homem de 26 anos, identificado pelas iniciais R. S., foi preso na madrugada desta terça-feira (2) no bairro Telégrafo, em Cruzeiro do Sul (AC), acusado de violência doméstica. O caso envolveu sua namorada, M. A., e uma mulher apontada como sua suposta amante.

R. S. foi conduzido à delegacia e permanece à disposição da Justiça/ Foto: Reprodução

De acordo com o relato da vítima, ela foi até o apartamento do companheiro e, ao chegar, flagrou-o com outra mulher. Durante a confusão, M. A. afirmou que chegou a pular pela janela do imóvel.

A jovem contou ainda que foi agredida pelo namorado, que tentou impedir que ela atingisse a outra mulher presente no local. Segundo a Polícia Militar, a vítima apresentava escoriações na perna, boca e região dos olhos. Já o suspeito também possuía marcas pelo corpo.

R. S. foi conduzido à delegacia e permanece à disposição da Justiça. O caso segue em investigação pelas autoridades competentes.

