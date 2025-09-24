Homem em situação de rua tenta invadir casa em Rio Branco e foge após ser flagrado

Um morador em situação de rua, conhecido pelo apelido de “Leleka”, tentou invadir uma residência na manhã desta quarta-feira (24), na Rua Álvaro Inácio, no Conjunto Esperança, em Rio Branco.

De acordo com informações, o proprietário da casa foi alertado por vizinhos sobre uma movimentação suspeita no imóvel. Ao verificar, flagrou o suspeito tentando entrar na residência. O morador conseguiu impedir a ação criminosa, e o homem fugiu antes da chegada da polícia.

Populares relataram que “Leleka” já teria tentado invadir outras casas na região, causando preocupação entre os moradores. A comunidade aguarda medidas das autoridades para evitar novos episódios.

Veja o vídeo: