Homem faz mais de 100 tatuagens e retira as orelhas para se parecer com papagaio

Um homem de 55 anos, natural de Bristol, no Reino Unido, ganhou notoriedade por transformar o corpo em homenagem aos seus papagaios de estimação. Conhecido legalmente como Ted Parrotman, ele passou por uma série de modificações corporais radicais para se aproximar da aparência das aves que tanto ama.

Entre os procedimentos realizados estão a remoção das duas orelhas em uma cirurgia de seis horas, a divisão da língua, mais de 100 tatuagens espalhadas pelo corpo e cerca de 50 piercings. Para continuar usando óculos após a remoção das orelhas, precisou implantar pinos metálicos na cabeça, que funcionam como apoio.

Segundo Ted, a paixão pelas aves sempre esteve presente. “Quero parecer o máximo possível com meus papagaios. Usei cabelo comprido por muitos anos e minhas orelhas ficavam escondidas”, relatou em entrevista ao jornal The Sun.

Ele convive diariamente com seus papagaios, Teaka e Ellie, que costumam pousar em sua cabeça por horas. “Eles já fizeram sujeira em mim, até na boca, mas não me importo. Para mim, é sinal de sorte. São como filhos, eu os amo”, contou.

A devoção às aves não ficou apenas na estética. Além de oficializar a mudança de nome para Ted Parrotman, ele tatuou asas de papagaio no rosto. Em casa, também cuida de um iguana verde e de um cão da raça Pit Bull Terrier.

Apesar de ter sofrido bullying na infância por causa da aparência, ele garante que esse não foi o motivo da remoção das orelhas. “Algumas pessoas me acham estranho, mas cada um tem sua opinião”, afirmou.

Ex-funcionário de uma fábrica de calçados, Ted se dedica integralmente ao cuidado dos animais. O processo de transformação começou há 17 anos, quando fez a primeira tatuagem, e hoje ele afirma estar cada vez mais próximo do ideal que sempre sonhou: viver à semelhança de seus papagaios.