Homem se entrega à polícia após estuprar adolescente em Cruzeiro do Sul; veja detalhes

Um homem de 27 anos, identificado pelas iniciais A.C.J., se entregou à Polícia Civil de Cruzeiro do Sul neste domingo (31), e confessou ter estuprado uma adolescente de 16 anos. O crime aconteceu no mesmo dia, às margens do Rio Campinas, na BR-364. A.C.J., que já respondia por outro caso de estupro, procurou a delegacia após ser ameaçado de morte por uma facção criminosa.

A vítima, em depoimento à polícia, relatou que estava tomando banho no rio com o marido e o acusado. A.C.J. saiu do local com o esposo da jovem e, pouco depois, retornou sozinho. Ele disse à mulher que o marido havia mandado que ela o seguisse até uma comunidade próxima. No entanto, o homem começou a agredi-la, enforcando-a e levando-a à força para um local isolado. A adolescente disse ter perdido a consciência em alguns momentos e, ao recobrá-la, percebeu que havia sido abusada sexualmente. Ela também afirmou ter recebido ameaças de morte durante a agressão.

A jovem foi levada para o hospital e apresentava escoriações no pescoço e nas costas, além de sangramento e presença de sêmen, o que reforça a natureza do crime.

A Polícia Militar foi acionada e se dirigiu à casa do suspeito, que fugiu para a mata ao perceber a chegada da viatura.

A.C.J., que havia rompido a tornozeleira eletrônica que utilizava, só se entregou na delegacia horas depois, por volta da noite, alegando que estava sendo perseguido por uma organização criminosa que o havia jurado de morte. Ele foi preso e colocado à disposição da justiça.