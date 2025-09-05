Horóscopo desta sexta-feira: Lua crescente em Aquário

Data estelar: Lua crescente em Aquário.

O céu impulsiona ideias ousadas e colaboração. É dia de ajustar rotas com método, sem perder a capacidade de imaginar novos caminhos.

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Palavras têm força. Revise o que diz e como diz: seu vocabulário pode abrir portas — ou fechá-las.

TOURO (21/4 a 20/5)

Organização é treino diário. Pequenos ajustes hoje evitam retrabalho amanhã.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

Assuma o comando das mudanças que deseja. Você pode precisar de apoio, mas a liderança é sua.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Proteja seus planos mais íntimos. Maturidade e discrição agora garantem tranquilidade depois.

LEÃO (22/7 a 22/8)

As conexões certas existem — falta articulá-las. Enfrente pendências e una as peças.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Método acima de tudo. Planilhas, prazos e custos claros tornam viável o que você sonha.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Ideias “malucas” podem ser o futuro em gestação. Dê espaço ao novo e teste hipóteses.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Seu modo de agir está mudando. Menos impulso, mais estratégia — e resultados mais sólidos.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Amplie sua rede. Novos ambientes trazem parceiros à altura dos seus projetos.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Ferramentas certas ampliam seu alcance. Combine recursos digitais e instrumentos práticos.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

Empreendimentos que hoje parecem ousadia podem virar obra feita. Planeje com calma e siga.

PEIXES (20/2 a 20/3)

As mudanças virão maiores do que o imaginado. Flexibilidade será sua aliada para atravessá-las.

📌 Fonte: Oscar Quiroga

✍️ Redigido por ContilNet