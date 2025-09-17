Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quarta-feira

AS MENTIRAS PASSAM — A realidade não depende do olhar humano: narrativas se desfazem, o Universo permanece. Nossa criatividade inclui mentir (até para nós mesmos), mas o tempo cósmico desmascara o que é falso.

ÁRIES (21/3 a 20/4)

Ferramentas certas não bastam sem boa vontade. Encara os acontecimentos com coragem? A atitude é o diferencial.

TOURO (21/4 a 20/5)

Verdades duras precisam vir à mesa. Nada de “mentiras agradáveis” hoje: esclarecimento acima de conforto.

GÊMEOS (21/5 a 20/6)

“Certo” é o que beneficia mais gente. Se a ação só favorece a si, ajuste a rota.

CÂNCER (21/6 a 21/7)

Alguns temas pedem conversa firme e serena. Coloque cada um em seu lugar, sem ofensas.

LEÃO (22/7 a 22/8)

Dever cumprido consolida posição — mesmo sem vontade. Justiça se constrói com constância.

VIRGEM (23/8 a 22/9)

Tempo + experiência + boa vontade = sabedoria. Valor intangível, essencial agora.

LIBRA (23/9 a 22/10)

Medos não são profecias. Recoloque o medo no lugar certo e siga.

ESCORPIÃO (23/10 a 21/11)

Menos confronto, mais diplomacia e alianças. O tempo joga a seu favor.

SAGITÁRIO (22/11 a 21/12)

Hoje não há margem para improviso. Siga o plano e evite contratempos.

CAPRICÓRNIO (22/12 a 20/1)

Talvez não escutem como você espera — diga o necessário assim mesmo.

AQUÁRIO (21/1 a 19/2)

A luz que você sente é o futuro te chamando. Apesar dos perrengues, o caminho é luminoso.

PEIXES (20/2 a 20/3)

Leveza diante do denso muda tudo. Irritação é comum, mas vale escolher diferente.

Fonte: Oscar Quiroga

✍️ Redigido por ContilNet